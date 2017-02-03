Full Stack Web Developer
Разработка бэкенда:
PHP (Laravel, Yii), REST API
Разработка фронтенда:
JavaScript (React.js/AngularJS, jQuery)
Разработка мобильных приложений:
Гибридные приложения React Native
Работа с API:
Facebook, VK, Twitter, любая другая система с документацией
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
отличный специалист, все четко и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Четко объяснил задачу, быстро принял решение и своевременно оплатил. Заказчиком доволен.