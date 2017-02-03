sparkeboy

Александр sparkeboy

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Full Stack Web Developer

Разработка бэкенда:

PHP (Laravel, Yii), REST API

Разработка фронтенда:

JavaScript (React.js/AngularJS, jQuery)

Разработка мобильных приложений:

Гибридные приложения React Native

Работа с API:

Facebook, VK, Twitter, любая другая система с документацией 

Отзывы заказчиков

rkhromov
Хромов 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Установка виджета
отличный специалист, все четко и быстро. Рекомендую
Четко объяснил задачу, быстро принял решение и своевременно оплатил. Заказчиком доволен.
Ответный отзыв