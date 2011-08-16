ICQ: 78963393, Tel: 8 931 201-49-47

ICQ: 78963393, Tel: 8 931 201-49-47

Занимаюсь разработкой шаблонов сайтов, прорисовкой интерфейсов, интерьером.

Знаю и использую flash-анимацию. Есть высокий опыт работы с 3d, закончил в феврале курсы повышения квалификации по специальности - 3d моделирование и визуализация в интерьерах и архитектуре, есть диплом.

Работал и продолжаю сотрудничать с «The WebProduction», «TRINET», «Be Rich design» и «LISAT».

Общий опыт работы: более 7 лет.

В Портфолио представлены НЕ ВСЕ работы.