Василий Иванов spawn_ivvspawn_ivv
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
ICQ: 78963393, Tel: 8 931 201-49-47
ICQ: 78963393, Tel: 8 931 201-49-47
Занимаюсь разработкой шаблонов сайтов, прорисовкой интерфейсов, интерьером.
Знаю и использую flash-анимацию. Есть высокий опыт работы с 3d, закончил в феврале курсы повышения квалификации по специальности - 3d моделирование и визуализация в интерьерах и архитектуре, есть диплом.
Работал и продолжаю сотрудничать с «The WebProduction», «TRINET», «Be Rich design» и «LISAT».
Общий опыт работы: более 7 лет.
В Портфолио представлены НЕ ВСЕ работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Клуб Далматин - 1202 просмотра
- Сайт ЭТАЖ - внутреняя страница155 просмотров
- Главная страница сайта ЭТАЖ170 просмотров
- Топалов - флаер207 просмотров
- Топалов - плакат210 просмотров
- Топалов - билет на мероприятие204 просмотра
- Плакат184 просмотра
- Gasto & James Dee205 просмотров
- Gasto & James Dee190 просмотров
- Bi-Bika-Party174 просмотра
- Urban clothes161 просмотр
- Training-live152 просмотра