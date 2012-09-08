spbkonvert

Вячеслав Ли spbkonvert

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт планирования путешествий

    Необходим специалист для запуска и дальнейшей эпизодической доработки сайта планирования путешествий (подключение партнерского модуля продажи авиабилетов, бронирования отелей). Шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/demo/37160.html CMS обсуждается (цена/качество - ваши рекомендации и интеграция).

    HTML
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется аудит ИМ

    Доброго дня! Имеем ИМ на завершающей стадии заполнения и хотелось бы провести полноценный аудит юзабилити. Результат желательно получить в виде ворд файла с картинками и советами что куда переставить, как организовать. Или предложите ваш вариант. И ...

    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт заказа для html сайта

    Необходим скрипт заказа на html сайт spbkonvert.com Образец для подражания http://www.kraftmarket.ru/order/bumajnie-pakety/ Дополнительно нужно добавить кнопку автоматического расчета доставки в конкретный город (все города РФ разделены на 4-5 ценовых зон). При удачном опыте сотрудничества, в перспективе предстоит заказ ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
alffcpu
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Скрипт заказа для html сайта
Отличный заказчик.
Мой заказ выполнен на "отлично". Быстро и профессионально. Очень удобно, что Александр всегда на связи. Мелкие доработки, пожелания, все делалось практически онлайн. Лучшие рекомендации.
Ответный отзыв