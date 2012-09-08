Необходим специалист для запуска и дальнейшей эпизодической доработки сайта планирования путешествий (подключение партнерского модуля продажи авиабилетов, бронирования отелей). Шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/demo/37160.html CMS обсуждается (цена/качество - ваши рекомендации и интеграция).
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим анимированный баннер на главную страницу сайта spbkonvert.com, по смыслу и сложности подобный как на komupak.ru Креатив приветствуется!Анимация11 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго дня! Имеем ИМ на завершающей стадии заполнения и хотелось бы провести полноценный аудит юзабилити. Результат желательно получить в виде ворд файла с картинками и советами что куда переставить, как организовать. Или предложите ваш вариант. И ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим скрипт заказа на html сайт spbkonvert.com Образец для подражания http://www.kraftmarket.ru/order/bumajnie-pakety/ Дополнительно нужно добавить кнопку автоматического расчета доставки в конкретный город (все города РФ разделены на 4-5 ценовых зон). При удачном опыте сотрудничества, в перспективе предстоит заказ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
9 лет назад
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
Мой заказ выполнен на "отлично". Быстро и профессионально. Очень удобно, что Александр всегда на связи. Мелкие доработки, пожелания, все делалось практически онлайн. Лучшие рекомендации.