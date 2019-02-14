spelvi

Елена Спиридонова spelvi

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фотография и обработка продукции

    Здравствуйте! Нужен фотограф (Санкт-Петербург) для организации съемки и обработки изображений. Косметика индивидуального использования для отелей. Пример во вложении.

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макет упаковки

    Здравствуйте! Требуется разработка дизайна для упаковки косметики индивидуального использования. 5-10 позиций. Фотографии дизайна итальянского бренда (для примера продукции) во вложении.

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад