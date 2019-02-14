Здравствуйте! Нужен фотограф (Санкт-Петербург) для организации съемки и обработки изображений. Косметика индивидуального использования для отелей. Пример во вложении.
Фотосъемка3 заявки
Закрыт
5 лет назад
Здравствуйте! Нужен фотограф (Санкт-Петербург) для организации съемки и обработки изображений. Косметика индивидуального использования для отелей. Пример во вложении.
Здравствуйте! Требуется разработка дизайна для упаковки косметики индивидуального использования. 5-10 позиций. Фотографии дизайна итальянского бренда (для примера продукции) во вложении.