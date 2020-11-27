Владимир spiteful_tomatospiteful_tomato
37 летУкраина/Мариуполь
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Влюблён в пиксели
Пиксельная графика для игр, сайтов, форумов и чего угодно ещё.
Пиксель-арт очень люблю, поэтому подход к работе соответствующий. Всегда рад интересным предложениям.
Портфолио
- Графика для игры232 просмотра
- Spiteful Tomato (анимация)179 просмотров
- Осьминог (анимация)538 просмотров
- Lonely Bluesman179 просмотров
- AC/DC350 просмотров
- Horse178 просмотров
- Tree168 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $10
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