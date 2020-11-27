spiteful_tomato

Владимир spiteful_tomato

 
37 летУкраина/Мариуполь
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Влюблён в пиксели

Пиксельная графика для игр, сайтов, форумов и чего угодно ещё.

Пиксель-арт очень люблю, поэтому подход к работе соответствующий. Всегда рад интересным предложениям.

Портфолио
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $10
#394