Программист 1С

Меня зовут Евгений.

На протяжении 15 лет я работаю с разными программными продуктами фирмы 1С, их обновлением, доработкой.

Описание работ:

Установка, настройка, обновление конфигураций.

Доработка конфигураций под ваши требования.

Разработка печатных форм, обработок.

Разработка конфигураций "с нуля".

Разработка механизмов интеграции с другими ПО.