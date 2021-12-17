spitejon

Евгений spitejon

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Программист 1С

Меня зовут Евгений.

На протяжении 15 лет я работаю с разными программными продуктами фирмы 1С, их обновлением, доработкой.

Описание работ:

  • Установка, настройка, обновление конфигураций.
  • Доработка конфигураций под ваши требования.
  • Разработка печатных форм, обработок.
  • Разработка конфигураций "с нуля".
  • Разработка механизмов интеграции с другими ПО.
Нужно для заказа:

  • Техническое задание (желательно) или доступное и подробное описание требований.
  • Удаленный доступ к базе или другой способ предоставления доступа к информационной базе.