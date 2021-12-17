Программист 1С
Меня зовут Евгений.
На протяжении 15 лет я работаю с разными программными продуктами фирмы 1С, их обновлением, доработкой.
Описание работ:
- Установка, настройка, обновление конфигураций.
- Доработка конфигураций под ваши требования.
- Разработка печатных форм, обработок.
- Разработка конфигураций "с нуля".
- Разработка механизмов интеграции с другими ПО.
- Техническое задание (желательно) или доступное и подробное описание требований.
- Удаленный доступ к базе или другой способ предоставления доступа к информационной базе.
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