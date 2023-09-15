Веб-разработчик (Вёрстка, Wordpress)
Верстаю сайты по макетам Figma.
Telegram: https://t.me/spssppz.
Делаю кроссбраузерную, семантическую, адаптивную, доступную вёрстку.
Натягиваю готовую вёрстку на движок Wordpress.
Мои навыки:
HTML5; SCSS; JS (ES6); WP; Pixel Perfect; BEM; Gulp; AJAX;
Отправка формы в Telegram и на почту;
Некоторые мои работы:
https://spsspp.ru/machta/index
https://spsspp.ru/a-groupp/index
https://spsspp.ru/Scrooge/index
Я против войны в Украине!
HTML-верстка
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