Веб-разработчик (Вёрстка, Wordpress)

Верстаю сайты по макетам Figma.

Telegram: https://t.me/spssppz.

Делаю кроссбраузерную, семантическую, адаптивную, доступную вёрстку.

Натягиваю готовую вёрстку на движок Wordpress.

Мои навыки:

HTML5; SCSS; JS (ES6); WP; Pixel Perfect; BEM; Gulp; AJAX;

Отправка формы в Telegram и на почту;

Некоторые мои работы:

https://spsspp.ru/machta/index

https://spsspp.ru/a-groupp/index

https://spsspp.ru/Scrooge/index

https://spsspp.ru/DIMP/index

https://spsspp.ru/wp-projects/rent-vpn