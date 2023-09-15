spssppz

Ильназ Гарайшин spssppz

 
21 годРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Веб-разработчик (Вёрстка, Wordpress)

Верстаю сайты по макетам Figma.

Telegram: https://t.me/spssppz.

Делаю кроссбраузерную, семантическую, адаптивную, доступную вёрстку.
Натягиваю готовую вёрстку на движок Wordpress.
Мои навыки:
HTML5; SCSS; JS (ES6); WP; Pixel Perfect; BEM; Gulp; AJAX;
Отправка формы в Telegram и на почту;

Некоторые мои работы:

https://spsspp.ru/machta/index

https://spsspp.ru/a-groupp/index

https://spsspp.ru/Scrooge/index

https://spsspp.ru/DIMP/index

https://spsspp.ru/wp-projects/rent-vpn

JavascriptWordPressHTMLFigmaAjaxSCSSGulpVPN
HTML-верстка
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$5/час
от $20от 1 дня
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