Дизайн и создание сайтов под ключ

Разрабатываю качественные сайты с современным дизайном на основе html/css/js-фреймворков Bootstrap, Foundation,а также CMS Joomla и Wordpress. Создаю логотипы и рисую иконки. 8 лет опыта в работе с Joomla, есть опыт в разработке и поддержке сайтов-визиток, лэндингов, веб-порталов, магазинов, виртуальных фото-видеостудий. Также работаю со звуком, могу предложить свои услуги в написании или обработке любого аудиоматериала, написать саундтрек, создать музыку или звуки для сайта, видео, игры. Посмотреть мое портфолио, связаться и заказать разработку нового сайта, редизайн, создание дизайна логотипа, уникальных значков, визитки, плаката или задать любые другие вопросы можно через контакты на моем сайте http://fractalium.pp.ua