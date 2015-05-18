Дизайн и создание сайтов под ключ
Разрабатываю качественные сайты с современным дизайном на основе html/css/js-фреймворков Bootstrap, Foundation,а также CMS Joomla и Wordpress. Создаю логотипы и рисую иконки. 8 лет опыта в работе с Joomla, есть опыт в разработке и поддержке сайтов-визиток, лэндингов, веб-порталов, магазинов, виртуальных фото-видеостудий. Также работаю со звуком, могу предложить свои услуги в написании или обработке любого аудиоматериала, написать саундтрек, создать музыку или звуки для сайта, видео, игры. Посмотреть мое портфолио, связаться и заказать разработку нового сайта, редизайн, создание дизайна логотипа, уникальных значков, визитки, плаката или задать любые другие вопросы можно через контакты на моем сайте http://fractalium.pp.ua
Музыка и Звуки
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#290
Иконки и Пиксель-арт
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$5/час
от $10от 1 часа
#363
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 часов
#595
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
#802
Интернет-магазины
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$15/час
от $200от 7 дней
#949
Баннеры
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$5/час
от $10от 1 часа
#965
Наполнение сайтов
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$5/час
от $10от 1 часа
#1126
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $200от 10 дней
#1629
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 часа
#2287
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 6 часов
#2694
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 часа
#2960