Всем привет. Нам (стартап) нужно быстро поднять скачивания приложения в группу 1000 - 5000. Приложение - в разделе Туризм и путешествия.
Поисковые системы (SEO)1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Всем привет. Нам (стартап) нужно быстро поднять скачивания приложения в группу 1000 - 5000. Приложение - в разделе Туризм и путешествия.
Проекту цифровых аудиогидов для мобильных устройств требуются дикторы для озвучивания аудиоэкскурсий Аудиоэкскурсия представляет собой последовательность звуковых модулей длительностью от 30 сек до 3 минут Каждая экскурсия содержит до 20 модулей ...