Проекту цифровых аудиогидов для мобильных устройств требуются дикторы для озвучивания аудиоэкскурсий Аудиоэкскурсия представляет собой последовательность звуковых модулей длительностью от 30 сек до 3 минут Каждая экскурсия содержит до 20 модулей ...