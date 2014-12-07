squirre

Ольга squirre

 
61 год
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Озвучка текстов аудиоэкскурсий

    $100

    Проекту цифровых аудиогидов для мобильных устройств требуются дикторы для озвучивания аудиоэкскурсий Аудиоэкскурсия представляет собой последовательность звуковых модулей длительностью от 30 сек до 3 минут Каждая экскурсия содержит до 20 модулей ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

pmusic
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Озвучка текстов аудиоэкскурсий
Отличный заказчик, вышли на долгосрочное сотрудничество!
Хороший голос. Отличная качественная работа. Творческое отношение. Быстрые коммуникации. Результатом довольны.
Ответный отзыв