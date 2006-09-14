$100
Нужен срочно свободный дизайнер для дизайна сайта(дизайн , верстка, нарезка) с опытом рисования человечков, сроки 4-5 дней, писать только в личку, пример человечков и цветовое решение сайта дам,
Дизайн сайтов26 заявок
Закрыт
17 лет назад
Нужен срочно свободный дизайнер для дизайна сайта(дизайн , верстка, нарезка) с опытом рисования человечков, сроки 4-5 дней, писать только в личку, пример человечков и цветовое решение сайта дам,
нужен 3д моделлер владеющий clothfx для создания 3д одежды для моделей , пишите цены и сроки на вешь, моделить по фото , модели людей предоставим,
Нужен програмист знающий несколько языков програмирования, 3ДМакс, photoshop и флеш на высоком уровне, для создания интерактивной программы управления смены одежды (смена на 3D осубьекте одежды на сайте компании)