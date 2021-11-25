Копирайтинг и тексты для сайта
Информационные и маркетинговые:
— тексты для сайтов,
— статьи,
— посты,
— письма рассылки.
Выполню любые контентные задачи.
Основное направление — тексты для сайтов, статьи.
Продуктовые тексты: описания товаров, лендинги, коммерческие предложения.
Дополнительно:
• подготовка обложек и иллюстраций для публикаций.
https://telegra.ph/Portfolio-10-06-4
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Станислав отлично справился с задачей! Публикации оформлены качественно, с соблюдением ТЗ и в оговоренный срок. Продолжаем работать :) Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Работали с Викторией в течение 4 месяцев. Рекомендую за исчерпывающую постановку задач, адекватную коммуникацию и бесперебойную оплату в срок. Буду рад сотрудничеству в будущем)