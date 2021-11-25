sqweep

Станислав Банзерук sqweep

 
27 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайтинг и тексты для сайта

Информационные и маркетинговые:

— тексты для сайтов,

— статьи,

— посты,

— письма рассылки.

Выполню любые контентные задачи.

Основное направление — тексты для сайтов, статьи.

Продуктовые тексты: описания товаров, лендинги, коммерческие предложения.

Дополнительно:

• подготовка обложек и иллюстраций для публикаций.

https://telegra.ph/Portfolio-10-06-4

Тексты для сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Оформление статей на канале Яндекс.Дзен
Станислав отлично справился с задачей! Публикации оформлены качественно, с соблюдением ТЗ и в оговоренный срок. Продолжаем работать :) Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Работали с Викторией в течение 4 месяцев. Рекомендую за исчерпывающую постановку задач, адекватную коммуникацию и бесперебойную оплату в срок. Буду рад сотрудничеству в будущем)
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