srm-meneger

Алексеева srm-meneger

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать landing page

    $150

    Требуется разработать простую landing page для интернет-магазина женской одежды. Основное внимание уделяется HTML-верстке. Все детали и нюансы будут обсуждены после отклика.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Cоздать landing page

    $150

    Требуется разработка landing page для интернет-магазина женской одежды. Ожидается качественная реализация с учетом частично предоставленного материала. Подробности будут обсуждены после отклика.

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

de-louba
Дмитрий 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$150
9 баллов
3 года назад
Создать landing page
В работе было взаимопонимание, друг друга поняли, все хорошо
Дмитрий проявил себя как отличный специалист и человек слова. Быстро обсудили фронт работ и конкретику. Все сделано в оговоренный срок и в надлежащем качестве. Постоянно поддерживали связь, на все замечания реагировал быстро. В итоге я получила отличный результат согласно всем пожеланиям. Рекомендую
Ответный отзыв