srm-meneger

$150
Требуется разработать простую landing page для интернет-магазина женской одежды. Основное внимание уделяется HTML-верстке. Все детали и нюансы будут обсуждены после отклика.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Требуется разработать простую landing page для интернет-магазина женской одежды. Основное внимание уделяется HTML-верстке. Все детали и нюансы будут обсуждены после отклика.
Требуется разработка landing page для интернет-магазина женской одежды. Ожидается качественная реализация с учетом частично предоставленного материала. Подробности будут обсуждены после отклика.