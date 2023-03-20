Frontend developer

Имею опыт во Frontend-разработке 2 года, коммерческий – 6,5 месяцев. Своими сильными качествами считаю грамотность, скрупулезность, внимательность, а также желание учиться новому, стремление полностью понимать рабочий процесс, умение работать в команде. Занимался разработкой с нуля мобильных и десктоп приложений, на некоторых проектах занимался фиксом багов и рефакторингом имеющегося кода, работал с backend кодом на Firebase и NestJS, занимался интеграцией компонентов, использующих AI (Deepgram, Google Vision AI), и интеграцией сервиса SendGrid для email-рассылок (включая собственноручное создание email-макетов).

Резюме: https://drive.google.com/file/d/1htgdr9CPyNRqfSrMD39U7n4WONRnsYhu/view?usp=sharing