ОБРАЗОВАНИЕ
GEEKBRAINS UNIVERSITY | ТЕСТИРОВЩИК ПО
Основы ручного тестирования: тестирование по чек-листу, уровни тестирования, техники тест-анализа и тест-дизайна.
Тестирование веб-приложений: тестирование REST API, тестирование SOAP API, основы HTML/CSS. Основы linux.
Автоматизация тестирования: Java Core для тестировщиков, автоматизация тестирования Web UI на Java.
НАВЫКИ:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
HTML/CSS • SQL • Java
ТЕСТИРОВАНИЕ
Инструменты:
Postman • SoapUI • Selenium • JUnit 5
Управление знаниями и тестами
Jira • Qase.io
Общие:
Git • Maven
СЕРТИФИКАТЫ
• Git. Базовый курс
• Основы ручного тестирования
• HTML/CSS для тестировщиков
• Тестирование веб-приложений
• Java для тестировщиков
• Автоматизация тестирования Web UI на Java
ПРОЕКТЫ
КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
ссылка на github | JAVA
Простая реализация игры ”крестики-нолики” на java.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | JAVA
ПО для получения прогноза погоды с использованием Accuweather API. Интерактивное текстовое меню: выбор количества дней и города. ”Ручной” парсинг json.
Сохранение результов в локальную базу sqlite.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ?МАГАЗИНА И ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКИ | JAVA
ссылка на github 1, ссылка 2, ссылка 3
Сайты https://daitesobakammaso.ru и https://www.studentlibrary.ru Тестирование сценариев поиска товаров, оформления заказа (для интернет-магазина) и сценариев поиска книги и чтения онлайн (для библиотеки) с использованием техники BDD и фреймворка Selenide.
Для реализации техники BDD и генерации отчетов используется Cucumber. Для обхода регистрации на сайте онлайн-библиотеки используется подстановка cookie.