функциональное и нефункциональное тестирование ПО быстро

ОБРАЗОВАНИЕ

GEEKBRAINS UNIVERSITY | ТЕСТИРОВЩИК ПО

Основы ручного тестирования: тестирование по чек-листу, уровни тестирования, техники тест-анализа и тест-дизайна.

Тестирование веб-приложений: тестирование REST API, тестирование SOAP API, основы HTML/CSS. Основы linux.

Автоматизация тестирования: Java Core для тестировщиков, автоматизация тестирования Web UI на Java.

НАВЫКИ:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

HTML/CSS • SQL • Java

ТЕСТИРОВАНИЕ

Инструменты:

Postman • SoapUI • Selenium • JUnit 5

Управление знаниями и тестами

Jira • Qase.io

Общие:

Git • Maven

СЕРТИФИКАТЫ

• Основы баз данных

• Git. Базовый курс

• Основы ручного тестирования

• Основы тест-аналитики

• HTML/CSS для тестировщиков

• Тестирование веб-приложений

• Java для тестировщиков

• Автоматизация тестирования Web UI на Java

ПРОЕКТЫ

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ

ссылка на github | JAVA

Простая реализация игры ”крестики-нолики” на java.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | JAVA

ссылка на github

ПО для получения прогноза погоды с использованием Accuweather API. Интерактивное текстовое меню: выбор количества дней и города. ”Ручной” парсинг json.

Сохранение результов в локальную базу sqlite.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ?МАГАЗИНА И ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКИ | JAVA

ссылка на github 1, ссылка 2, ссылка 3

Сайты https://daitesobakammaso.ru и https://www.studentlibrary.ru Тестирование сценариев поиска товаров, оформления заказа (для интернет-магазина) и сценариев поиска книги и чтения онлайн (для библиотеки) с использованием техники BDD и фреймворка Selenide.

Для реализации техники BDD и генерации отчетов используется Cucumber. Для обхода регистрации на сайте онлайн-библиотеки используется подстановка cookie.