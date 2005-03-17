Люблю когда люди испытывают приятные эмоции, а факт "качество > цена" вызовет такие эмоции как ни что другое!

Я занимаюсь полной разработкой и доработкой сайтов, а так же интернет-магазинов. За проекты берусь ответственно (по-другому не могу). В данный момент набираю хорошие отзывы, потому каждый день у меня новые скидки и акции. Например, сейчас действует скидка на одностраничные сайты - 20%. Работаю на чистом CSS и при надобности SCSS , знаю JS на должном уровне, разбираюсь в распространённых CMS системах. Имею хорошее чувство стиля и выдержки, что позволяет мне делать приятный UI/UX дизайн. Постоянно на связи, Вам не придется терять свое время на ожидание моего ответа. Готов проконсультировать в непонятных для Вас вещах касательно будущей жизни Вашего сайта и рабочего процесса в целом. Больше информации обо мне и о моем портфолио на моем сайте: https://sslent.ru/

Рабочий процесс, немного о нем.

Первым делом я разбираюсь в Ваших пожеланиях и интересах, связанных с проектом.

Далее мы вместе определяемся с будущим "скелетом" сайта и я делаю прототип, сверяя его с Вашими пожеланиями.

Следующий этап - создание макета по прототипу.

Одним из главных является разработка самого сайта, промежуточные этапы которого я буду демонстрировать Вам.

И в заключении будет посадка на CMS (при надобности) и на хостинг.

Каждому заказчику я даю гарантию на выполненную работу!

Я готов взяться за Ваш проект уже сейчас, пишите!

Мои контакты:

Оплату работы принимаю на банковские карты VISA и MASTERCARD, QIWI и ЮМАНИ (или другим удобным для Вас способом)

Пишите мне за сотрудничеством и хорошими эмоциями!)