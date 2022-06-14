Веб-дизайн полного цикла на Tilda от прототипа до выкладывания в сеть!

Нужен веб-сайт по приемлемой цене? Не хочешь париться с дизайнером, верстальщиком, копирайтером и всеми остальными промежными специалистами? Я помогу тебе создать веб-сайт наполнить его продающими текстами в современном, эстетическом дизайне. Пиши, звони обо всем договоримся!

Портфолио: Google Drive

Немного обо мне:

Образование - учусь в Corvinus University Budapest(Венгрия) по специальности бизнес менеджмент, 2 курс.

IELTS - 7,5

Обучался Tilda, упаковке и копирайту у @auganbayevr

Мой инстаграм: sslzhn