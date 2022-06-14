Веб-дизайн полного цикла на Tilda от прототипа до выкладывания в сеть!
Нужен веб-сайт по приемлемой цене? Не хочешь париться с дизайнером, верстальщиком, копирайтером и всеми остальными промежными специалистами? Я помогу тебе создать веб-сайт наполнить его продающими текстами в современном, эстетическом дизайне. Пиши, звони обо всем договоримся!
Портфолио: Google Drive
Немного обо мне:
Образование - учусь в Corvinus University Budapest(Венгрия) по специальности бизнес менеджмент, 2 курс.
IELTS - 7,5
Обучался Tilda, упаковке и копирайту у @auganbayevr
Мой инстаграм: sslzhn
Портфолио
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