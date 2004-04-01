Я уважно врахую ваші побажання. Давайте разом зробимо Ваш унікальний дизайн!
Привіт!
- Мене звуть Сніжана, я веб-дизайнер з Києва, в дизайні більше року але все одно прагну до поліпшення своїх навичок)
Я веб-дизайнер, який створює ефективні та гарні веб-сайти. Я вмію слухати клієнтів, розуміти їхні потреби та створювати дизайни, що поєднують функціональність із естетикою. Довіртеся мені, і разом ми зробимо ваш веб-проект яскравим та успішним!
Telegram: https://t.me/ssnezhanadesign
Буду ділитися кожним виконаним етапом роботи над проектом, щоб досягти кращого результату.
Портфолио
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Дизайн сайтов
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