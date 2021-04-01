sspakuha

Тимур Дёмин sspakuha

 
23 годаПольша/Быдгощ
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#128203; Опыт и стаж НЕ являются основными критериями.

Ими являются

НАВЫКИ.

Позвольте мне это доказать.

У меня есть навыки, и сейчас я коплю опыт.

Я только что закончил сертифицированные курсы HARVARD (CS50x + CS50w), набирая 100% баллов по каждому заданию, и два года обучения Computer Science в Университете в Польше.

Я полон этузиазма, и мне нравится то, чем я занимаюсь.

Спешите стать моим заказчиком, пока вы всё еще можете меня позволить!

☝️ Ответственность:

  • Готов начать работу от СЕЙЧАС.
  • Предоставляю бесплатную поддержку проэкта на будущих этапах.
  • Выполняю работу в срок.
  • Работаю без предоплаты.
  • Любые нюансы мы можем обсудить посредством разговора в skype/telegram.

 ﻿Стэк:

  • HTML5
  • CSS(БЭМ)
  • SASS/SCSS
  • JavaScript(jQuery)
  • С
  • Python
  • Flask/Django
  • Bootstrap 4
  • Git
  • Adobe Photoshop
  • Ах, да! Так же я свободно говорю на испанском, английском, русском, украинском и польском языках. Может быть, вы найдёте эти навыки полезными.

‍ О себе:

Понимание IT-механики вдохновило меня на изучение программного обеспечения.

Недавно я закончил два года в университете, изучая информатику, но был вынужден уйти по финансовым причинам. Сейчас я работаю из дома и пытаюсь заработать достаточно денег, чтобы закончить учебу, а также прохожу онлайн-курсы. Дайте мне возможность проявить себя; Вы не будете разочарованы.

 Портфолио:

Ссылка

 Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @sspakuha

Skype: tymofey355

„Если вы решили действовать — закройте двери для сомнений.“ — Фридрих Ницше🚀

JavascriptPythonCSSBootstrapjQueryDjango
Портфолио
Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Отлично выполнил работу, быстро, недорого. Рекомендую 100%
Всегда на связи, вся работа прошла оперативно. Рекомендую.
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