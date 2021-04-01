Ими являются
НАВЫКИ.
Позвольте мне это доказать.
У меня есть навыки, и сейчас я коплю опыт.
Я только что закончил сертифицированные курсы HARVARD (CS50x + CS50w), набирая 100% баллов по каждому заданию, и два года обучения Computer Science в Университете в Польше.
Я полон этузиазма, и мне нравится то, чем я занимаюсь.
Спешите стать моим заказчиком, пока вы всё еще можете меня позволить!
☝️ Ответственность:
- Готов начать работу от СЕЙЧАС.
- Предоставляю бесплатную поддержку проэкта на будущих этапах.
- Выполняю работу в срок.
- Работаю без предоплаты.
- Любые нюансы мы можем обсудить посредством разговора в skype/telegram.
Стэк:
- HTML5
- CSS(БЭМ)
- SASS/SCSS
- JavaScript(jQuery)
- С
- Python
- Flask/Django
- Bootstrap 4
- Git
- Adobe Photoshop
- Ах, да! Так же я свободно говорю на испанском, английском, русском, украинском и польском языках. Может быть, вы найдёте эти навыки полезными.
О себе:
Понимание IT-механики вдохновило меня на изучение программного обеспечения.
Недавно я закончил два года в университете, изучая информатику, но был вынужден уйти по финансовым причинам. Сейчас я работаю из дома и пытаюсь заработать достаточно денег, чтобы закончить учебу, а также прохожу онлайн-курсы. Дайте мне возможность проявить себя; Вы не будете разочарованы.
Портфолио:
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @sspakuha
Skype: tymofey355
„Если вы решили действовать — закройте двери для сомнений.“ — Фридрих Ницше🚀
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