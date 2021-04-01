📋 Опыт и стаж НЕ являются основными критериями.

Ими являются

НАВЫКИ .

Позвольте мне это доказать.

У меня есть навыки, и сейчас я коплю опыт.

Я только что закончил сертифицированные курсы HARVARD (CS50x + CS50w), набирая 100% баллов по каждому заданию, и два года обучения Computer Science в Университете в Польше.

Я полон этузиазма, и мне нравится то, чем я занимаюсь.

Спешите стать моим заказчиком, пока вы всё еще можете меня позволить!

☝️ Ответственность:

Готов начать работу от СЕЙЧАС.

Предоставляю бесплатную поддержку проэкта на будущих этапах.

Выполняю работу в срок.

Работаю без предоплаты.

Любые нюансы мы можем обсудить посредством разговора в skype/telegram.

 ﻿Стэк:

HTML5

CSS(БЭМ)

SASS/SCSS

JavaScript(jQuery)

С

Python

Flask/Django

Bootstrap 4

Git

Adobe Photoshop

Ах, да! Так же я свободно говорю на испанском, английском, русском, украинском и польском языках. Может быть, вы найдёте эти навыки полезными.

‍ О себе:

Понимание IT-механики вдохновило меня на изучение программного обеспечения.

Недавно я закончил два года в университете, изучая информатику, но был вынужден уйти по финансовым причинам. Сейчас я работаю из дома и пытаюсь заработать достаточно денег, чтобы закончить учебу, а также прохожу онлайн-курсы. Дайте мне возможность проявить себя; Вы не будете разочарованы.

 Портфолио:

Ссылка

 Контакты:

Email : [email protected]

Telegram : @sspakuha

Skype : tymofey355

„Если вы решили действовать — закройте двери для сомнений.“ — Фридрих Ницше🚀