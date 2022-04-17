Добро пожаловать!
Занимаюсь дизайном более 10 лет.
Являюсь специалистом широкого профиля, от графического дизайна до 3D графики.
Основное направление в графическом дизайне: разработка фирменного стиля или его составляющих.
Основное направление в 3D графике: дизайн интерьеров, создание персонажей, визуализация.
Люблю свою работу и это всегда дает мне стимул выполнять ее качественно и профессионально.
Также есть большой опыт в обработке звука и монтаже видео.
Если Вам нужен профессиональный дизайн и вы ищете продуктивного и комфортного сотрудничества - обращайтесь, буду рад решить Вашу задачу!
Портфолио
- Брендбук "Lainer Tour"33 просмотра
- Фирменный стиль компании "УНИВЕР"38 просмотров
- Визуализация интерьера в стиле Лофт40 просмотров
- Интерьер дома, 170 кв. м.33 просмотра
- Логотип и КП для компании ООО СТК93 просмотра
- Логотип и визитка предприятия ООО «Перспектива»99 просмотров
- Логотип "Gil me, Eva!"82 просмотра
- Логотип и визитка для СООО "Импульс"86 просмотров
- Логотип салона красоты для собак62 просмотра
- Логотип компании "EnergoNova"74 просмотра
- Рекламные флаера, визитки и др. печатная продукция76 просмотров
- Рекламный баннер59 просмотров
Фирменный стиль
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