Добро пожаловать!

Занимаюсь дизайном более 10 лет.

Являюсь специалистом широкого профиля, от графического дизайна до 3D графики.

Основное направление в графическом дизайне: разработка фирменного стиля или его составляющих.

Основное направление в 3D графике: дизайн интерьеров, создание персонажей, визуализация.

Люблю свою работу и это всегда дает мне стимул выполнять ее качественно и профессионально.

Также есть большой опыт в обработке звука и монтаже видео.

Если Вам нужен профессиональный дизайн и вы ищете продуктивного и комфортного сотрудничества - обращайтесь, буду рад решить Вашу задачу!