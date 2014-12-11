Опыт работы в оптовых и розничных сетях; последние 9 лет свой бизнес, который включал помимо оффлайн торговли и интернет-магазин, соответственно все, связанные с этим направлением работы: наполнение товаром, описания, написание статей. соцсети и т.д. Бизнес был продан в связи с переездом на ПМЖ в другую страну. Надеюсь, что мой опыт и знания могут быть полезны в Вашем проекте. Есть опыт работы журналистом в Комсомольской правде (5 лет), после окончания журфака МГУ. Могу работать по разным тематикам и направлениям. Языки: русский-native spk, английский-advance, голландский - базовый (В1).