staff13

Анна staff13

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

garmonia
Ирина 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$14
10 баллов
14 лет назад
Разработка макета двух страниц
Наконец-то заказчик определился с выбором, как говорится - не прошло и полгода. Анна - всегда на связи, предлагает интересные варианты, мобильно реагирует на изменения, всегда готова работать и выдает роскошный результат. За время работы я очень порадовалась, что познакомилась с таким человеком как Анна! С прекрасным чувством юмора и стиля. 100 баллов за прекрасную работу!
Уважаемые коллеги! Если вам предложат сотрудничество - соглашайтесь не раздумывая! Общение происходило на высшем уровне корректности и доброжелательности. Только самые положительные эмоции! Очень приятно было сотрудничать!!!
Ответный отзыв
sirius76
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
$7
10 баллов
14 лет назад
Русская зима.
Симпатичные рисунки, призовое место. Спасибо!
Приятно работать, Дмитрий очень корректный и "конкретный" заказчик, знающий чего хочет! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Kenga-and-little
Гуля 
52 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$12
10 баллов
15 лет назад
Разработка креативной открытки
Огромное спасибо, Ань за оперативность, за креативный подход! За то, что вы всегда на связи! Коммуникации просто на 100 баллов!))) Очень понравилось сотрудничать! Страстно рекомендую вас другим Работодателям! и буду с вами работать и далее! Всех благ Вам и Вашему малышонку))) Сама такая же!)))
Гульнара - очень ответственный заказчик, всегда знает чего хочет и четко это описывает, под ее четким руководством работа над проектом идет легко! Работать с ней одно удовольствие - только положительные эмоции, при этом всегда на связи и в хорошем настроении, и все это несмотря на то, что успевает еще и воспитывать малыша!:)
Ответный отзыв
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2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
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