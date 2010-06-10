Гульнара - очень ответственный заказчик, всегда знает чего хочет и четко это описывает, под ее четким руководством работа над проектом идет легко! Работать с ней одно удовольствие - только положительные эмоции, при этом всегда на связи и в хорошем настроении, и все это несмотря на то, что успевает еще и воспитывать малыша!:)