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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
14 лет назад
Наконец-то заказчик определился с выбором, как говорится - не прошло и полгода. Анна - всегда на связи, предлагает интересные варианты, мобильно реагирует на изменения, всегда готова работать и выдает роскошный результат. За время работы я очень порадовалась, что познакомилась с таким человеком как Анна! С прекрасным чувством юмора и стиля. 100 баллов за прекрасную работу!
Ответный отзыв
Уважаемые коллеги! Если вам предложат сотрудничество - соглашайтесь не раздумывая! Общение происходило на высшем уровне корректности и доброжелательности. Только самые положительные эмоции! Очень приятно было сотрудничать!!!
$7
10 баллов
14 лет назад
Симпатичные рисунки, призовое место. Спасибо!
Ответный отзыв
Приятно работать, Дмитрий очень корректный и "конкретный" заказчик, знающий чего хочет! Спасибо за сотрудничество!
$12
10 баллов
15 лет назад
Огромное спасибо, Ань за оперативность, за креативный подход! За то, что вы всегда на связи! Коммуникации просто на 100 баллов!))) Очень понравилось сотрудничать! Страстно рекомендую вас другим Работодателям! и буду с вами работать и далее! Всех благ Вам и Вашему малышонку))) Сама такая же!)))
Ответный отзыв
Гульнара - очень ответственный заказчик, всегда знает чего хочет и четко это описывает, под ее четким руководством работа над проектом идет легко! Работать с ней одно удовольствие - только положительные эмоции, при этом всегда на связи и в хорошем настроении, и все это несмотря на то, что успевает еще и воспитывать малыша!:)
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2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга