Качество -залог успеха.

Всем привет, меня зовут Андрей. Я молодой веб-дизайнер/верстальщик. В сфере веб-дизайна работаю - менее 1 месяца. Версткой лендинговых страниц занимаюсь - 2 месяца, хотя ранее также имел опыт верстки лендингов. Имеются также навыки веб-программирования на PHP.

Немножко о мне:

Я студент 3 курса Лебединского медицинского училища. Увлекаюсь спортом, а именно мотоспорт и регулярно тренируюсь в спортивном зале.

Почему я?

Все очень просто я всегда стараюсь выполнить свою работу максимально качественно и в оговорённые строки (если не очень загружен то выполню и раньше)

На деюсь на сотрудничество. По всем вопросам можно обращаться сюда, или же писать мне вк и в скайп:

ВК: https://vk.com/amelnik99

Skype: [email protected]