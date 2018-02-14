staha15

Стас staha15

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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0 из 5

Отзывы заказчиков

MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Герои для мультфильма
Стас. Спасибо. В очередной раз порадовал. Всем рекомендую.
Приятно было поработать. Спасибо.
Ответный отзыв
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Создание фонов (задних планов) для Мультфильма
Стас сделал работу досрочно. Его варианты понравились с первого раза. Молодец. Обязательно буду обращаться. Спасибо, Стас
Константин смог доходчиво объяснить задачу. Оплатил полностью, вовремя, как договаривались.
Ответный отзыв