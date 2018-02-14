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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Стас. Спасибо. В очередной раз порадовал. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было поработать. Спасибо.
$25
10 баллов
7 лет назад
Стас сделал работу досрочно. Его варианты понравились с первого раза. Молодец. Обязательно буду обращаться. Спасибо, Стас
Ответный отзыв
Константин смог доходчиво объяснить задачу. Оплатил полностью, вовремя, как договаривались.