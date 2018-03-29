staik4

Владислав staik4

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Front end разрботчик

Занимаюсь разработкой сайтов уже более года. Хочу повысить свои навыки в разработке приложений и сайтов.

Люблю туризм и велопоходы. Также занимаюсь спортом.