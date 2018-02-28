Front-end разработчик

Добавлена
6 лет назад
120 просмотров
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Предлагаю качественную html-вёрстку (PSD в HTML) с соблюдением семантики, стандартов W3C, кроссбраузерности и

современных тенденций. Верстаю вручную с использованием необходимых

современных инструментов для фронтенд-разработки сайтов. Все HTML и CSS

файлы снабжаются понятными комментариями, при необходимости используются

js-скрипты. Работаю при наличии чётко озвученного ТЗ.

При верстке:

  • html5, CSS3, JS.
  • Использую Flexbox.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (бесплатные Google Font или предоставление заказчиком).
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera).
  • Валидность.
  • Семантика.
Пользуюсь такими технологиями:

  • Фреймворк html - Bootstrap 3,4;
  • Библиотека JS - Jquery;
  • Анимации - Animation css;
  • Препроцессоры(Saas);
Гарантирую:

  • Будет выполнено в срок, иначе не берусь!
  • Качественную работу.
  • Постоянный контакт.
  • Доброжелательное расположенное к конструктивному разговору.