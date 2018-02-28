Front-end разработчик

Предлагаю качественную html-вёрстку (PSD в HTML) с соблюдением семантики, стандартов W3C, кроссбраузерности и

современных тенденций. Верстаю вручную с использованием необходимых

современных инструментов для фронтенд-разработки сайтов. Все HTML и CSS

файлы снабжаются понятными комментариями, при необходимости используются

js-скрипты. Работаю при наличии чётко озвученного ТЗ.

При верстке:

html5, CSS3, JS.

Использую Flexbox.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (бесплатные Google Font или предоставление заказчиком ).

или ). Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera).

Валидность.

Семантика.

Фреймворк html - Bootstrap 3,4;

Библиотека JS - Jquery;

Анимации - Animation css;

Препроцессоры(Saas);