Front-end разработчик

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаю качественную html-вёрстку (PSD в HTML) с соблюдением семантики, стандартов W3C, кроссбраузерности и
современных тенденций. Верстаю вручную с использованием необходимых
современных инструментов для фронтенд-разработки сайтов. Все HTML и CSS
файлы снабжаются понятными комментариями, при необходимости используются
js-скрипты. Работаю при наличии чётко озвученного ТЗ.
При верстке:
- html5, CSS3, JS.
- Использую Flexbox.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (бесплатные Google Font или предоставление заказчиком).
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera).
- Валидность.
- Семантика.
- Фреймворк html - Bootstrap 3,4;
- Библиотека JS - Jquery;
- Анимации - Animation css;
- Препроцессоры(Saas);
- Будет выполнено в срок, иначе не берусь!
- Качественную работу.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное расположенное к конструктивному разговору.