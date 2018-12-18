stalcker

Андрей stalcker

 
41 годКиргизия/Бишкек
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработчик Perl, PHP, Phyton, C, C++. Вебразработка, высоконагруженный backend, системное программирование.

Как разработчик знаю и использую C++, C, Prel, PHP, Phyton.

Опыт работы с система в своих проектах и настройки  - Apache, Memcached, Shpinx, nginx, LDAP.

PHPNginxApachePerlНастройка Apache
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15432225563747
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Xml файл
Андрей выполнил работу качественно и в установленный срок.
Всё было описано четко и понятно,все доступы были предоставлены в удобном виде, оплата в срок. К сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв
vasilyershov
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Доработать форму отправки данных + перенести кнопку регистрации юзера
Второй раз работаем с Андреем - всё супер! Всегда на связи, всегда ставит в известность что именно делает и как много ещё понадобится времени, чтобы закончить. Рекомендую однозначно!
Качество общения со стороны заказчика и легкость работы - все на высоком уровне. Задача поставлено чётко и ясно. К сотрудничеству рекомендую и сам в будущем планирую продолжить сотрудничать.
Ответный отзыв
vasilyershov
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на Cake.php
Отличный программист, разбирается досконально в мелочах, может решить практически любую задачу. Всегда на связи, работать с Андреем - одно удовольствие. Однозначно рекомендую! И сам теперь по всем вопросам - к Андрею!
Работать с заказчиком лекго, задача ставится грамотно, все данные для работы предоставляются полной мере. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#655
Системное программирование
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#163
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#195