Разработчик Perl, PHP, Phyton, C, C++. Вебразработка, высоконагруженный backend, системное программирование.
Как разработчик знаю и использую C++, C, Prel, PHP, Phyton.
Опыт работы с система в своих проектах и настройки - Apache, Memcached, Shpinx, nginx, LDAP.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Андрей выполнил работу качественно и в установленный срок.
Ответный отзыв
Всё было описано четко и понятно,все доступы были предоставлены в удобном виде, оплата в срок. К сотрудничеству рекомендую.
$30
10 баллов
5 лет назад
Второй раз работаем с Андреем - всё супер! Всегда на связи, всегда ставит в известность что именно делает и как много ещё понадобится времени, чтобы закончить. Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
Качество общения со стороны заказчика и легкость работы - все на высоком уровне. Задача поставлено чётко и ясно. К сотрудничеству рекомендую и сам в будущем планирую продолжить сотрудничать.
$50
10 баллов
5 лет назад
Отличный программист, разбирается досконально в мелочах, может решить практически любую задачу. Всегда на связи, работать с Андреем - одно удовольствие. Однозначно рекомендую! И сам теперь по всем вопросам - к Андрею!
Ответный отзыв
Работать с заказчиком лекго, задача ставится грамотно, все данные для работы предоставляются полной мере. Рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
3 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#655
Системное программирование
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#163
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#195