Работа выполнена на отлично! Работа выполнена в срок. Верстка была выполнена с соблюдением БЭМ без использования фрэймов, в результате чего дизайн и верстка получились уникальными. Выслал все исходники. На все наши придирки реагировал буквально в течении 5-10 минут. Станислав без проблем доделывал мелочи, которых не было в дизайне. Некоторые страницы сверстал без дизайна вообще. Однозначно рекомендую.