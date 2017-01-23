stanislavlev

Станислав stanislavlev

 
31 годУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end developer

Занимаюсь front-end разработкой веб приложений. Большой опыт создания интернет-магазинов.

Профессиональные навыки:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • JavaScript /  jQuery / React / VUE;
  • Gulp / Grunt / Webpack
  • Twitter Bootstrap / MaterializeCSS / Material Design Lite;
  • Responsive Web Design / Cross-Browser / Pixel Perfect;
  • Mobile first / Desktop first;
  • BEM.
  • D3.js, Chart.js
Лучшие и последние работы: 

https://octopusgroup.com/ - корпоративный сайт

http://domjurista.ua/ - сайт юридического стартапа

https://stolkbrothers.nl/en/ - интернет-каталог продажи цветков 

https://juliette-sun.com.ua/ - интернет-магазин женских купальников 

http://sezon.com.ua/ - интернет-магазин продажи товаров для сада и огорода

JavascriptHTMLBootstrapjQueryGulpVue.jsReact.js
Отзывы заказчиков
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Сверстать лендинг
Отличная работа, в срок, качество и коммуникация на высоком уровне, рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую, оперативно отвечает на вопросы, четко поставленное ТЗ, оплата в срок.
Ответный отзыв
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Верстка с адаптивом
Задание выполнено точно в срок, качественно, с вниманием к деталям. Отличный специалист, рекомендую.
Отличный, адекватный заказчик. Четкая постановка ТЗ, оперативно реагирует на вопросы, конструктивен в плане подхода к проблеме. Рекомендую
Ответный отзыв
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка
Спасибо, за качественную работу и грамотный код. Будем сотрудничать!
Хороший и адекватный заказчик: ясная постановка задач, быстро дает фидбеки и, в целом, приятно было работать.
Ответный отзыв
gallaam
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Верстка из psd
Спасибо. Работа выполнена хорошо, правки внесены незамедлительно. Рекомендую.
Хороший заказчик, проблем не возникло, оперативное обменивались сообщениеями, все по делу. Рекомендую!
Ответный отзыв
ivpetroff
Иван 
41 годФранция
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов
$80
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка страницы.
Работа выполнена на отлично! Работа выполнена в срок. Верстка была выполнена с соблюдением БЭМ без использования фрэймов, в результате чего дизайн и верстка получились уникальными. Выслал все исходники. На все наши придирки реагировал буквально в течении 5-10 минут. Станислав без проблем доделывал мелочи, которых не было в дизайне. Некоторые страницы сверстал без дизайна вообще. Однозначно рекомендую.
Сотрудничество прошло на ура, полностью адекватный заказчик, оплата в срок, отличная постановка задачи и подход к проекту в целом.
Ответный отзыв
HTML-верстка
7 отзывов
$5/час
от $40от 8 часов
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