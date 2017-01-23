Front-end developer
Занимаюсь front-end разработкой веб приложений. Большой опыт создания интернет-магазинов.
Профессиональные навыки:
- HTML5;
- CSS3;
- JavaScript / jQuery / React / VUE;
- Gulp / Grunt / Webpack
- Twitter Bootstrap / MaterializeCSS / Material Design Lite;
- Responsive Web Design / Cross-Browser / Pixel Perfect;
- Mobile first / Desktop first;
- BEM.
- D3.js, Chart.js
https://octopusgroup.com/ - корпоративный сайт
http://domjurista.ua/ - сайт юридического стартапа
https://stolkbrothers.nl/en/ - интернет-каталог продажи цветков
https://juliette-sun.com.ua/ - интернет-магазин женских купальников
http://sezon.com.ua/ - интернет-магазин продажи товаров для сада и огорода
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа, в срок, качество и коммуникация на высоком уровне, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую, оперативно отвечает на вопросы, четко поставленное ТЗ, оплата в срок.
$100
10 баллов
6 лет назад
Задание выполнено точно в срок, качественно, с вниманием к деталям. Отличный специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный, адекватный заказчик. Четкая постановка ТЗ, оперативно реагирует на вопросы, конструктивен в плане подхода к проблеме. Рекомендую
$90
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, за качественную работу и грамотный код. Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Хороший и адекватный заказчик: ясная постановка задач, быстро дает фидбеки и, в целом, приятно было работать.
$40
10 баллов
7 лет назад
Спасибо. Работа выполнена хорошо, правки внесены незамедлительно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, проблем не возникло, оперативное обменивались сообщениеями, все по делу. Рекомендую!
$80
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена на отлично! Работа выполнена в срок. Верстка была выполнена с соблюдением БЭМ без использования фрэймов, в результате чего дизайн и верстка получились уникальными. Выслал все исходники. На все наши придирки реагировал буквально в течении 5-10 минут. Станислав без проблем доделывал мелочи, которых не было в дизайне. Некоторые страницы сверстал без дизайна вообще. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло на ура, полностью адекватный заказчик, оплата в срок, отличная постановка задачи и подход к проекту в целом.
HTML-верстка
7 отзывов
$5/час
от $40от 8 часов
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