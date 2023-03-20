Frontend разработчик Специализация -Вёрстка сайтов (HTML, CSS) -Редактирование готовой вёрстки -Базовая СЕО оптимизация Умение: - Понимание методологий: БЭМ, SMACSS, DOM, ООП; - Умею подключать и работать с библиотеками jQuery, Bootstrap, SwiperJS; - Имею базовые знания работы c JS; - Есть практический опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки; - Умею работать с Figma и PH для вёрстки. - Умею применять Flexbox & Grid; - Имеется аккаунт на Gid; - Могу работать на базовом уровне с WordPress & Bitrix https://github.com/StarKingdom-Front Мои проекты: https://StarKingdom-Front.github.io/SEO-Dmitry https://StarKingdom-Front.github.io/OJJO https://StarKingdom-Front.github.io/DenisNovik https://StarKingdom-Front.github.io/Plants WordPressHTMLCSSBootstrapFigmajQuery

Я против войны в Украине !