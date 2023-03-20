starkingdom

Алексей starkingdom

 
23 годаБеларусь/Гомель
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Frontend разработчик

Специализация

-Вёрстка сайтов (HTML, CSS)

-Редактирование готовой вёрстки

-Базовая СЕО оптимизация

Умение:

- Понимание методологий: БЭМ, SMACSS, DOM, ООП;

- Умею подключать и работать с библиотеками jQuery, Bootstrap, SwiperJS;

- Имею базовые знания работы c JS;

- Есть практический опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки;

- Умею работать с Figma и PH для вёрстки.

- Умею применять Flexbox & Grid;

- Имеется аккаунт на Gid;

- Могу работать на базовом уровне с WordPress & Bitrix

https://github.com/StarKingdom-Front

Мои проекты:

https://StarKingdom-Front.github.io/SEO-Dmitry

https://StarKingdom-Front.github.io/OJJO

https://StarKingdom-Front.github.io/DenisNovik

https://StarKingdom-Front.github.io/Plants

WordPressHTMLCSSBootstrapFigmajQuery