Frontend разработчик
Специализация
-Вёрстка сайтов (HTML, CSS)
-Редактирование готовой вёрстки
-Базовая СЕО оптимизация
Умение:
- Понимание методологий: БЭМ, SMACSS, DOM, ООП;
- Умею подключать и работать с библиотеками jQuery, Bootstrap, SwiperJS;
- Имею базовые знания работы c JS;
- Есть практический опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки;
- Умею работать с Figma и PH для вёрстки.
- Умею применять Flexbox & Grid;
- Имеется аккаунт на Gid;
- Могу работать на базовом уровне с WordPress & Bitrix
https://github.com/StarKingdom-Front
Мои проекты:
https://StarKingdom-Front.github.io/SEO-Dmitry
https://StarKingdom-Front.github.io/OJJO
https://StarKingdom-Front.github.io/DenisNovik
Я против войны в Украине!