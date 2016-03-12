На автомойке требуется запроектировать систему ЭС . габариты зданий 8-4. 6-11,21-7,12-6,6-10.Все здания сделать по одному лекалу. Основное требование минимальный расход материалов.
Чертежи и Схемы4 заявки
Закрыт
7 лет назад
На автомойке требуется запроектировать систему ЭС . габариты зданий 8-4. 6-11,21-7,12-6,6-10.Все здания сделать по одному лекалу. Основное требование минимальный расход материалов.
В уже построенном монолитном каркасе требуется проделать отверстия. Для того что бы понять можно их делать и нет нужно сделать расчет. Расчетный том оформить согласно ГОСТ. Есть проект кж существующий и проект с отметками новых отверстий в плитах. Этажи ...
площадь 1000 кв.м. необходимо сделать конализацию, организовать приточку у камина.
Сайт на платформе tiu.ru нужно наполнить его товарами . Все товары есть в прайс листе в формате exel. платформа позволяет импортировать товары не поштучно а сразу правильно заполненным файлом. количесво позиций 120,