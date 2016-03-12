В уже построенном монолитном каркасе требуется проделать отверстия. Для того что бы понять можно их делать и нет нужно сделать расчет. Расчетный том оформить согласно ГОСТ. Есть проект кж существующий и проект с отметками новых отверстий в плитах. Этажи ...