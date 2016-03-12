staroe

Владимир Рыльцев staroe

 
39 летРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проектирование систем ЭС.

    На автомойке требуется запроектировать систему ЭС .  габариты зданий 8-4. 6-11,21-7,12-6,6-10.Все здания сделать по одному лекалу. Основное требование минимальный расход материалов.

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Расчет монолитной плиты КЖ

    В уже построенном монолитном каркасе требуется проделать отверстия. Для того что бы понять можно их делать и нет нужно сделать расчет. Расчетный том оформить согласно ГОСТ. Есть проект кж существующий и проект с отметками новых отверстий в плитах. Этажи ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта товарами

    Сайт на платформе tiu.ru нужно наполнить его товарами  . Все товары есть в прайс листе в формате exel. платформа позволяет импортировать товары не поштучно а сразу правильно заполненным файлом. количесво позиций 120,

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад