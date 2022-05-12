Айдентика, логотипы, полиграфия

Привет!

Меня зовут Стас, я графический дизайнер. Специализируюсь на создании логотипов и фирменных стилей. Также работаю с полиграфией и многостраничными изданиями.

К работе подхожу ответственно и всегда стараюсь учесть пожелания заказчика.

Я всегда готов обсудить сотрудничество с вами!