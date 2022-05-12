stas_des

Стас stas_des

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Айдентика, логотипы, полиграфия

Привет!

Меня зовут Стас, я графический дизайнер. Специализируюсь на создании логотипов и фирменных стилей. Также работаю с полиграфией и многостраничными изданиями.

К работе подхожу ответственно и всегда стараюсь учесть пожелания заказчика.

Я всегда готов обсудить сотрудничество с вами!

Портфолио

Показать больше работ
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $15от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$6/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$6/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$6/час
от $70от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
от $140от 7 дней
нет рейтинга