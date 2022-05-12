Айдентика, логотипы, полиграфия
Привет!
Меня зовут Стас, я графический дизайнер. Специализируюсь на создании логотипов и фирменных стилей. Также работаю с полиграфией и многостраничными изданиями.
К работе подхожу ответственно и всегда стараюсь учесть пожелания заказчика.
Я всегда готов обсудить сотрудничество с вами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инфографика профилактики гриппа78 просмотров
- Социальные плакаты COVID-1953 просмотра
- Инфографика Instagram. COVID-1957 просмотров
- Примеры инфографики55 просмотров
- Обложка Facebook. Комитет ветеринарии33 просмотра
- Выставка "Московского долголетия" г. Москва45 просмотров
- Выставка "Московского долголетия" г. Москва47 просмотров
- Выставка "Московского долголетия" г. Москва49 просмотров
- Выставка "Московского долголетия" г. Москва64 просмотра
- Выставка "Московского долголетия" г. Москва58 просмотров
- Выставка "Московского долголетия" г. Москва58 просмотров
- Полиграфия и дизайн продукции. Компания "Луидор"44 просмотра
Верстка полиграфии
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$5/час
от $15от 4 дней
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Дизайн продукции
нет отзывов
$6/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$6/час
от $50от 4 дней
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Наружная реклама
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$6/час
от $70от 5 дней
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Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
от $140от 7 дней
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