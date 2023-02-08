stasiandra

Анастасия stasiandra

 
26 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Графический дизайнер

Доброго времени суток!

Меня зовут Анастасия и я начинающий графический дизайнер.

Работаю в таких программах, как Adobe Photoshop, Figma, Lightroom.

Специализируюсь на разработке логотипов, баннеров и дизайна продукции.

  • Со мной можно связаться в любое время

  • Выполню все в нужные сроки

  • Индивидуально подхожу к каждой работе

  • Согласуем все нюансы и правки бесплатно

Связаться со мной:

Почта: [email protected]

Telegram: @stacyshvets

! На данный момент набираю работы для портфолио !

Победы в конкурсе: https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/logotip-i-vizitnuyu-kartochku-1197336/

Отзывы: https://www.weblancer.net/users/stasiandra/reviews/?account_type=freelancer

FigmaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
8%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Dinara5
Динара 
34 годаКазахстан
год в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
год назад
Логотип и визитную карточку
Благодарю за работу! Старательный, отзывчивый человек, меня выполненная работа полностью устроила. 👍🏻👍🏻👍🏻
Все супер
Ответный отзыв