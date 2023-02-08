Графический дизайнер
Доброго времени суток!
Меня зовут Анастасия и я начинающий графический дизайнер.
Работаю в таких программах, как Adobe Photoshop, Figma, Lightroom.
Специализируюсь на разработке логотипов, баннеров и дизайна продукции.
Со мной можно связаться в любое время
Выполню все в нужные сроки
Индивидуально подхожу к каждой работе
Согласуем все нюансы и правки бесплатно
Связаться со мной:
Почта: [email protected]
Telegram: @stacyshvets
! На данный момент набираю работы для портфолио !
Победы в конкурсе: https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/logotip-i-vizitnuyu-kartochku-1197336/
Отзывы: https://www.weblancer.net/users/stasiandra/reviews/?account_type=freelancer
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
8%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн сайтанет просмотров
- Страницанет просмотров
- Прайс3 просмотра
- Логотипнет просмотров
- Логотип8 просмотров
- Логотип6 просмотров
- Логотип7 просмотров
- Мои работы23 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Благодарю за работу! Старательный, отзывчивый человек, меня выполненная работа полностью устроила. 👍🏻👍🏻👍🏻
Ответный отзыв
Все супер