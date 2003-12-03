Веб-програмист

Толькі качественно и в бистриє сроки - верстка сайтов с чистим валидним кодом.

Адаптивність ,CSS3 , HTML5 , Bootstrap , JavaScript , PHP , phpMyAdmin, photoshop;

Чого я прийшов на фриланс

Я прийшов на Weblancer щоб набратися опиту і допомогти закащікам вирішити їхні проблеми.Я хорошо виполняю своє завдання закащикам буде легко зімною договоритися.

Що я знаю і вмію

Я займаюся дизайном figmi 2 місяця роблю дизайн сайтів ну і макети .Я ще займаюся .Програмировання сайтов роблю панель адміністрування ну і добавляння інформації на сервер я займаюся цим 1.2 років.Я ще займаюся.Aдаптацію сайтов я роблю через CSS і Bootstrap.Я це все вчив й займаюся 1 рік. Все зроблю в найкращому вигляді.Я все це вчив більше ніж 2 рокі.

Плушки Закажчику

30% скідка при виполнення заказа

Безплатна Адаптація легких сайтов

Ну і гарантия роботи

Оплата проекта закащику

Я працую в половину аплати я роблю половину проекта скидаю вам.Ви мені скидаєте половину суми .Потім я скидаю вам весь проект.Ви мені скидаєте всю суму.Я готовий виполняти прямо сейчас

Контактні дані що зімною звязатися

номер телевону - 380 63 021 4465