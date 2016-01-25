staslozovoy

Станислав Лозовой staslozovoy

 
35 летРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
SEO продвижение и сопровождение сайтов! НЕТ затягиванию сроков!

Занимаюсь продвижением сайтов как в коммерческих нишах, так и в развлекательном сегменте. 

Опыт позволяет вести проекты в нишах с высокой конкуренцией.

Никогда не затягиваю сроки, что бы "срубить" побольше денег.

Уважаю своих клиентов и делаю работу действительно на совесть.

Помимо СНГ проектов, могу так-же вести проекты в ТОП по Германии и Франции (есть свои копирайтеры и площадки для ссылок). 

Обращайтесь, помогу советом бесплатно!

Отзывы заказчиков
egorovagency
Егор 
44 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$120
5 баллов
7 лет назад
SEO продвижение сайта
Сотрудничеством остался не доволен.
iqm
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
2 балла
7 лет назад
Сайт в топе в Яндексе, а в Гугле его нет. Надо понять, что делать
К сожалению, так и не дождались работы. Предоплата была переведена 3 месяца назад, результата мы так и не получили. На сообщения исполнитель не отвечает, хотя в онлайне, судя по сайту, бывает.
Gleohan
56 летГермания
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
8 баллов
8 лет назад
Оптимизировать сайт для поиска через Google
В процессе работы возникли непредвиденные технические трудности. Исполнитель проявил себя квалифицированным специалистом и порядочным человеком. Все завершилось к обоюдному удовольствию.
Очень ответственный, положительный и приятный человек. Были некоторые проблемы с моей стороны, но все достаточно быстро решили. Рекомендую !
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pavel_brunki
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разместить ссылки в профиле сайтов
Очень быстро и качественно сделал. Рекомендую как профессионала. Все выполнено на высоком профессиональном уровне. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Павел - отличный заказчик. Понятно поставленная задача, оплата в срок. Очень рекомендую к сотрудничеству! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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