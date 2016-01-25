staslozovoy

SEO продвижение и сопровождение сайтов! НЕТ затягиванию сроков!
Занимаюсь продвижением сайтов как в коммерческих нишах, так и в развлекательном сегменте.
Опыт позволяет вести проекты в нишах с высокой конкуренцией.
Никогда не затягиваю сроки, что бы "срубить" побольше денег.
Уважаю своих клиентов и делаю работу действительно на совесть.
Помимо СНГ проектов, могу так-же вести проекты в ТОП по Германии и Франции (есть свои копирайтеры и площадки для ссылок).
Обращайтесь, помогу советом бесплатно!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$120
5 баллов
7 лет назад
Сотрудничеством остался не доволен.
$20
2 балла
7 лет назад
К сожалению, так и не дождались работы. Предоплата была переведена 3 месяца назад, результата мы так и не получили. На сообщения исполнитель не отвечает, хотя в онлайне, судя по сайту, бывает.
$200
8 баллов
8 лет назад
В процессе работы возникли непредвиденные технические трудности. Исполнитель проявил себя квалифицированным специалистом и порядочным человеком. Все завершилось к обоюдному удовольствию.
Ответный отзыв
Очень ответственный, положительный и приятный человек. Были некоторые проблемы с моей стороны, но все достаточно быстро решили. Рекомендую !
$10
10 баллов
8 лет назад
Очень быстро и качественно сделал. Рекомендую как профессионала. Все выполнено на высоком профессиональном уровне. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Павел - отличный заказчик. Понятно поставленная задача, оплата в срок. Очень рекомендую к сотрудничеству! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!