staslozovoy

SEO продвижение и сопровождение сайтов! НЕТ затягиванию сроков!

Занимаюсь продвижением сайтов как в коммерческих нишах, так и в развлекательном сегменте.

Опыт позволяет вести проекты в нишах с высокой конкуренцией.

Никогда не затягиваю сроки, что бы "срубить" побольше денег.

Уважаю своих клиентов и делаю работу действительно на совесть.

Помимо СНГ проектов, могу так-же вести проекты в ТОП по Германии и Франции (есть свои копирайтеры и площадки для ссылок).

Обращайтесь, помогу советом бесплатно!