Организовать регистрацию аккаунтов с загрузкой файлов в автоматическом режиме. Починить добавление товаров в корзину. Закрепить шапку сайта и разместить на ней надпись.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Организовать регистрацию аккаунтов с загрузкой файлов в автоматическом режиме. Починить добавление товаров в корзину. Закрепить шапку сайта и разместить на ней надпись.
Довести до ума корзину с оплатой через PayPal.
Починить слетевшие функции в админке и добавить несколько новых. Доделать корзину - (редирект, отправка писем).