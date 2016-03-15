stasmax

Макс stasmax

 
48 летИталия/Сицилия
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доделать сайт

    Организовать регистрацию аккаунтов с загрузкой файлов в автоматическом режиме. Починить добавление товаров в корзину. Закрепить шапку сайта и разместить на ней надпись.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
WebExStudio
Иван 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Доделать сайт
Сотрудничество прошло успешно. Заказчик поставил четкую задачу. Спасибо за сотрудничество!
Иван, профессионал своего дела. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв