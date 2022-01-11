UX/UI Designer

- Умение разрабатывать дизайн сайта по четкому дизайн-процессу. Проработка интерфейса сайтов: навигация и структура. Прорисовка элементов интерфейса в Figma;

- Создание графических и стилистических элементов для сайтов. Дизайн страниц сайтов (карточек товаров, форм, элементов). Умение подбирать и разрабатывать шрифты и цвета;

- Создание материалов для наполнения сайтов и внутренних страниц. Осуществление редизайна и обновления существующих макетов. Разработка фирменного стиля;

- Владение пакетом Adobe (Photoshop, Illustrator, After Effects), Figma (основная работа, для отрисовки макета и дизайна), Principle (для создания анимаций интерфейсов);

- Знание и применение основных принципов дизайна, типографики, цвета;

- Сильные навыки коммуникации - умение находить общий язык с заказчиками и работать с командой;

- Навыки рисования иллюстраций и артов в программе Procreate от руки;

- Умение выяснить запрос заказчика и разрабатывать в соответствии с заданным брифом лендинги и многостраничные сайты;

- Cпособность понятно и структурно передавать информацию на "языке клиента";

- Владение разговорным английским (наличие сертификата IELTS - уровень B2-C1) и немецким (B1) языками;

- Работа на результат, ответственность;