- Умение разрабатывать дизайн сайта по четкому дизайн-процессу. Проработка интерфейса сайтов: навигация и структура. Прорисовка элементов интерфейса в Figma;
- Создание графических и стилистических элементов для сайтов. Дизайн страниц сайтов (карточек товаров, форм, элементов). Умение подбирать и разрабатывать шрифты и цвета;
- Создание материалов для наполнения сайтов и внутренних страниц. Осуществление редизайна и обновления существующих макетов. Разработка фирменного стиля;
- Владение пакетом Adobe (Photoshop, Illustrator, After Effects), Figma (основная работа, для отрисовки макета и дизайна), Principle (для создания анимаций интерфейсов);
- Знание и применение основных принципов дизайна, типографики, цвета;
- Сильные навыки коммуникации - умение находить общий язык с заказчиками и работать с командой;
- Навыки рисования иллюстраций и артов в программе Procreate от руки;
- Умение выяснить запрос заказчика и разрабатывать в соответствии с заданным брифом лендинги и многостраничные сайты;
- Cпособность понятно и структурно передавать информацию на "языке клиента";
- Владение разговорным английским (наличие сертификата IELTS - уровень B2-C1) и немецким (B1) языками;
- Работа на результат, ответственность;
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