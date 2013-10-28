Копирайтинг, транскрибация аудио, рерайтинг.

Меня зовут Пашина Ольга, я – копирайтер.

Профессиональные навыки:

Сео-тексты для продвижения сайта.

Написание статей, текстов на заданную тему, заметок. Принципиально не пишу на темы: интим, азартные игры, магия.

Написание обзоров.

Написание анонсов, новостей компании и информационных статей.

Редактирование и рерайтинг текста.

Уверенный пользователь ПК.

Грамотность, стиль, уникальность текста.

Образование:

Закончила университет культуры (СПБГУКиИ). Профессия: педагог – организатор с правом преподавания.

Обо мне:

Систематически повышаю профессиональную компетентность.

Гарантирую порядочность и честность.

Выполняю работу в срок, пунктуальна.

Содержу рабочее место в порядке.