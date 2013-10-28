Копирайтинг, транскрибация аудио, рерайтинг.
Меня зовут Пашина Ольга, я – копирайтер.
Профессиональные навыки:
Сео-тексты для продвижения сайта.
Написание статей, текстов на заданную тему, заметок. Принципиально не пишу на темы: интим, азартные игры, магия.
Написание обзоров.
Написание анонсов, новостей компании и информационных статей.
Редактирование и рерайтинг текста.
Уверенный пользователь ПК.
Грамотность, стиль, уникальность текста.
Образование:
Закончила университет культуры (СПБГУКиИ). Профессия: педагог – организатор с правом преподавания.
Обо мне:
Систематически повышаю профессиональную компетентность.
Гарантирую порядочность и честность.
Выполняю работу в срок, пунктуальна.
Содержу рабочее место в порядке.
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Копирайтинг
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