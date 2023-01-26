stepanDev20

Степан stepanDev20

 
23 годаУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Верстаю сайты качественно и в срок

Знания и навыки:

  • HTMl

  • CSS

  • JS

  • SCSS/SASS

  • Gulp

  • Flexbox/Grid

  • Адаптивная верстка

  • Робота с изображениями

Преимущества работы со мной:

  • Аккуратный и чистый код

  • Бесплатные правки и гарантия на работу

  • Работаю без предоплаты

  • Сдаю проект вовремя

  • Довожу дело до конца

Контакты:

HTMLCSSSCSSSASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
jeyed
33 годаУкраина
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
10 баллов
год назад
Адаптивная верстка с анимацией
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!