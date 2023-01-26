Верстаю сайты качественно и в срок
Знания и навыки:
HTMl
CSS
JS
SCSS/SASS
Gulp
Flexbox/Grid
Адаптивная верстка
Робота с изображениями
Преимущества работы со мной:
Аккуратный и чистый код
Бесплатные правки и гарантия на работу
Работаю без предоплаты
Сдаю проект вовремя
Довожу дело до конца
Контакты:
Телеграм: @Stepan_S_T
Почта: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Верстка многостраничного сайта "MoneyRain"12 просмотров
- Верстка многостраничного сайта12 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "Amatto"11 просмотров
- Сайт с различными анимациями "Metrics"12 просмотров
- Адаптивная верстка сайта химчистки8 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!