Удобно и в срок! Качественная адаптивная вёрстка сайтов. CSS3, HTML5.

Программист-толкинист)

Работая со мной вы экономите:

Деньги - все правки делаются совершенно бесплатно!

Время- все сроки будут соблюдены! (а если всё пойдёт хорошо то заказ будет выполнен даже раньше :) )

Нервы - если вы хотите что-то добавить в дизайн, или у вас появились какие-то дополнительные пожелания по вёрстке - всё это уже включено в стоимость так что любые правки могут вноситься в режиме он-лайн.

Я предоставляю гарантию на вёрстку. После выполнения заказа я в течении недели могу исправить допущенные ошибки или моменты которые упустил (ведь все мы люди) совершенно бесплатно.

Преимущества роботы со мной:

Готов приступить к вёрстке сразу после получения заказа.

Работаю без предоплаты.

Все правки бесплатные.

Всё выполняется в срок.

Всегда на связи.

Не упустите свой шанс оставить первый отзыв обо мне :)