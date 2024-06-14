Удобно и в срок! Качественная адаптивная вёрстка сайтов. CSS3, HTML5.
Программист-толкинист)
Работая со мной вы экономите:
Деньги - все правки делаются совершенно бесплатно!
Время- все сроки будут соблюдены! (а если всё пойдёт хорошо то заказ будет выполнен даже раньше :) )
Нервы - если вы хотите что-то добавить в дизайн, или у вас появились какие-то дополнительные пожелания по вёрстке - всё это уже включено в стоимость так что любые правки могут вноситься в режиме он-лайн.
Я предоставляю гарантию на вёрстку. После выполнения заказа я в течении недели могу исправить допущенные ошибки или моменты которые упустил (ведь все мы люди) совершенно бесплатно.
Преимущества роботы со мной:
Готов приступить к вёрстке сразу после получения заказа.
Работаю без предоплаты.
Все правки бесплатные.
Всё выполняется в срок.
Всегда на связи.
Не упустите свой шанс оставить первый отзыв обо мне :)