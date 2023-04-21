Есть навыки в создании чертежей,документации, занимаюсь моделированием( компас 3д, blender 3d) могу заниматься и копирайтером, переводить и набирать текст, фотошоп, видеомонтаж
Я против войны в Украине!
Портфолио
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3D-графика
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Чертежи и Схемы
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$5/час
от $5от 2 дней
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