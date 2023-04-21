steshkovayalenam

Елена steshkovayalenam

 
21 годРоссия/Воронеж
год на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад

Есть навыки в создании чертежей,документации, занимаюсь моделированием( компас 3д, blender 3d) могу заниматься и копирайтером, переводить и набирать текст, фотошоп, видеомонтаж

Портфолио
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга