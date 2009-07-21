stinger_max

Максим Румянцев stinger_max

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Design-al'truist

Создание наружной рекламы, оформление зданий и фасадов

Создание логотипов

Создание всех видов полиграфической продукции ( визитки, буклеты, флаера, календари и календарики, листовки, статьи в журналы )

Создание баннеров, постеров, брендовка автотранспорта и зданий

Большой опыт работы, ответствен, альтруист!

Портфолио

Отзывы заказчиков

petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Перевод файла из AI в CDR
Работы была выполнена в кротчайший срок и очень качественно.Работой доволен на все 100%.
Приятно работать! Четко поставленная задача 90% успеха! Рад сотрудничеству.. с надеждой на будущее )))
Ответный отзыв
Monoceros
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Отрисовать имеющийся логотип в coral
Работа сделана очень качественно и в срок. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Рекомендую !!!
Спасибо за доверие
Ответный отзыв
-sHa-
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Доделать визитку
С работой справился на отлично: качественно и в срок. Рекомендую.
спасибо за заказ
Ответный отзыв