Design-al'truist
Создание наружной рекламы, оформление зданий и фасадов
Создание логотипов
Создание всех видов полиграфической продукции ( визитки, буклеты, флаера, календари и календарики, листовки, статьи в журналы )
Создание баннеров, постеров, брендовка автотранспорта и зданий
Большой опыт работы, ответствен, альтруист!
Портфолио
- Логотип ландшафтного парка23 просмотра
- Лого СТО19 просмотров
- Логотип паба27 просмотров
- Фасад с вывеской18 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
16 лет назад
Работы была выполнена в кротчайший срок и очень качественно.Работой доволен на все 100%.
Ответный отзыв
Приятно работать! Четко поставленная задача 90% успеха! Рад сотрудничеству.. с надеждой на будущее )))
$1
10 баллов
16 лет назад
Работа сделана очень качественно и в срок. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Рекомендую !!!
Ответный отзыв
Спасибо за доверие
$5
10 баллов
16 лет назад
С работой справился на отлично: качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
спасибо за заказ