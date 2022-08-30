storchak_lia

Юлия Сторчак storchak_lia

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Это временные трудности

Здравствуйте, я - Лия!

Помогу Вам в работе над вашим проектом.

Только индивидуальная работа с клиентом. Персональные решения. 

Обоснованный выбор и аргументация по проекту. 

Никаких шаблонов.  Никакого тиражирования. 

Один проект = один ЗАКАЗЧИК.

Соблюдаю сроки.

Всегда.

Работаю с 9.00 до 18.00 по Киеву.  

Выходной суббота.

Но могут быть варианты.

https://freelancehunt.com/freelancer/storchak_lia.html 

https://www.behance.net/liastorchak

Просьба заранее подготовить ТЗ и обсуждать терминологию.

Если Заказчик исчезает, исходные файлы не хранятся долго).

Сроки  дедлайнов в процессе работы сокращаются только по взаимному согласию.

Исходники передаются только после полной оплаты.

 Утром стулья, а вечером деньги не работает.

Я оставляю за собой право выкладывать готовые проекты в портфолио по окончанию работы , если договором с заказчиком не предусмотрено иное.

Для вас:

дизайн сайтов PS, Figma (пока НЕ ВЕРСТАЮ);

дизайн наружной и внутренней рекламы;

оформление соцсетей (ВК, Fb, YouTube, In); 

возможен аудит дизайна вашего сайта.

Обращайтесь. Всегда рада помочь приятным людям.

Образование:

 IMT

Студия Оксаны Прохоровой

C уважением Лия!

Всем хорошего дня!

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