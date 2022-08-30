Это временные трудности

Здравствуйте, я - Лия!

Помогу Вам в работе над вашим проектом.

Только индивидуальная работа с клиентом. Персональные решения.

Обоснованный выбор и аргументация по проекту.

Никаких шаблонов. Никакого тиражирования.

Один проект = один ЗАКАЗЧИК.

Соблюдаю сроки.

Всегда.

Работаю с 9.00 до 18.00 по Киеву.

Выходной суббота.

Но могут быть варианты.

https://freelancehunt.com/freelancer/storchak_lia.html

https://www.behance.net/liastorchak

Просьба заранее подготовить ТЗ и обсуждать терминологию.

Если Заказчик исчезает, исходные файлы не хранятся долго).

Сроки дедлайнов в процессе работы сокращаются только по взаимному согласию.

Исходники передаются только после полной оплаты.

Утром стулья, а вечером деньги не работает.

Я оставляю за собой право выкладывать готовые проекты в портфолио по окончанию работы , если договором с заказчиком не предусмотрено иное.

Для вас:

дизайн сайтов PS, Figma (пока НЕ ВЕРСТАЮ );

дизайн наружной и внутренней рекламы;

оформление соцсетей (ВК, Fb, YouTube, In);

возможен аудит дизайна вашего сайта.

Обращайтесь. Всегда рада помочь приятным людям.

Образование:

IMT

Студия Оксаны Прохоровой

C уважением Лия!

Всем хорошего дня!