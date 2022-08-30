Здравствуйте, я - Лия!
Помогу Вам в работе над вашим проектом.
Только индивидуальная работа с клиентом. Персональные решения.
Обоснованный выбор и аргументация по проекту.
Никаких шаблонов. Никакого тиражирования.
Один проект = один ЗАКАЗЧИК.
Соблюдаю сроки.
Всегда.
Работаю с 9.00 до 18.00 по Киеву.
Выходной суббота.
Но могут быть варианты.
https://freelancehunt.com/freelancer/storchak_lia.html
https://www.behance.net/liastorchak
Просьба заранее подготовить ТЗ и обсуждать терминологию.
Если Заказчик исчезает, исходные файлы не хранятся долго).
Сроки дедлайнов в процессе работы сокращаются только по взаимному согласию.
Исходники передаются только после полной оплаты.
Утром стулья, а вечером деньги не работает.
Я оставляю за собой право выкладывать готовые проекты в портфолио по окончанию работы , если договором с заказчиком не предусмотрено иное.
Для вас:
дизайн сайтов PS, Figma (пока НЕ ВЕРСТАЮ);
дизайн наружной и внутренней рекламы;
оформление соцсетей (ВК, Fb, YouTube, In);
возможен аудит дизайна вашего сайта.
Обращайтесь. Всегда рада помочь приятным людям.
Образование:
IMT
Студия Оксаны Прохоровой
C уважением Лия!
Всем хорошего дня!
Портфолио
- Концепт для группы58 просмотров
- Концепт для группы50 просмотров
- Концепт оформления группы для конкурса70 просмотров
- Концепт сайта визового центра для конкурса73 просмотра
- Концепт билборда для наружной рекламы78 просмотров
- Концепт дизайна инстаграм-аккаунта58 просмотров
- Коллекция баннеров34 просмотра