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Никита streetsizesore

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
ВСЁ ЛУЧШЕЕ В ПРОСТОТЕ &#128175;&#128175;&#128175;

Начинающий дизайнеров логотипов, создания одностраничных сайтов, создание продающих интернет-магазинов и их разбор. За качеством ко мне, по приятной цене)

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 Instagram: https://www.instagram.com/nocapjefe/ - за подробной информацией

Для меня очень важны результаты заказчика.

Гарантирую 100% конфиденциальность  вашего кейса.

Выполню задачу согласно вашего срока и бюджета, то есть в зоне Ваших ожиданий.

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Буду рад помочь Вам получить новых клиентов и заработать дополнительную прибыль, благодарность и рекомендации, а именно для этого мы и создаем бизнес

tel/viber/telegram/  +375 (25) 630 14 21