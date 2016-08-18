stribozhich

Александр stribozhich

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Се Бо Ящете

Интересы: 

Литература (https://www.stihi.ru/avtor/shtrih), музыка, IT, боевые искусства, творческий труд, созидание. 

Навыки:

Web-разработка ( HTML+CSS,  JavaScript (JQuery, Bootstrap, jr. Angular.js ), jr. PHP, Photoshop, copywriting ).

http://www.proza.ru/avtor/shtrih1

Отзывы заказчиков

gerk
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
2 балла
9 лет назад
Разработать презентацию для IPAD, формат HTML5
HTML
Заказ не выполнен! Исполнитель не выходил на связь.
gerk
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
2 балла
9 лет назад
Создать презентацию для IPAD
PowerPoint
К сожалению исполнитель не выходил на связь более двух дней! Сорвав сроки.
gerk
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Есть презентация PowerPoint необходимо ее сделать в HTML
HTMLPowerPoint
Александр выполнил проект без замечаний, там где были вопросы по реализации сам их решал. Будем и дальше сотрудничать.
Чётко поставлена задача, понимающий заказчик, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству. С уважением, Александр Валерьевич
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