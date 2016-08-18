stribozhich

Се Бо Ящете
Интересы:
Литература (https://www.stihi.ru/avtor/shtrih), музыка, IT, боевые искусства, творческий труд, созидание.
Навыки:
Web-разработка ( HTML+CSS, JavaScript (JQuery, Bootstrap, jr. Angular.js ), jr. PHP, Photoshop, copywriting ).
Отзывы заказчиков
$10
2 балла
9 лет назад
HTML
Заказ не выполнен! Исполнитель не выходил на связь.
$10
2 балла
9 лет назад
PowerPoint
К сожалению исполнитель не выходил на связь более двух дней! Сорвав сроки.
$10
10 баллов
9 лет назад
HTMLPowerPoint
Александр выполнил проект без замечаний, там где были вопросы по реализации сам их решал. Будем и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Чётко поставлена задача, понимающий заказчик, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству. С уважением, Александр Валерьевич