Здравствуйте, уважаемые посетители! Просматривая отзыв обратите внимание на то что: 1. работа категории 2d/3d/web-дизайн, 2. техническое задание "заказчика" ясно описывает главную суть 3. указаны параметры и требования к работе 4. указана итоговая цена за полностью выполненную работу Разместив свой заказ (активный срок 7 дней для подачи заявок), ко мне поступили несколько заявок от разных веб-дизайнеров, но только данный "исполнитель" ("STRiKE") предоставил пре-образец, выложив для всеобщего просмотра на 80% уже готовую работу (!), именно почти готовая работа повлияла на мое решение избрать "исполнителя" в роли подрядчика моего заказа. После начала работы над моим заказом (а срок был отведен 24 часа после избрания подрядчиком моего заказа), исполнитель "STRIKE" задержал готовую работу на 5 часов, обратите внимание для тех кто размещает "срочные или очень срочные заказы", за этот факт я снял 1 балл. После моей оплаты - "исполнителю", (т.е. только после представления готовой на 100% работы, я перевел деньги через систему webmoney), и тут к сожалению выяснился факт то, что исполнитель не убрал с логотипа надпись "ОБРАЗЕЦ", что естественно мешало использованию "готовой работы" в качестве логотипа, за этот факт я снял 1 балл. Итоговая оценка: Так как это молодой начинающий веб-мастер, готовый работать и день и ночь над вашим дизайнерскими пожеланиями, прошу учесть что исполнитель "STRiKE", заслуживает доверия к проектам категорий "2d/3d/web-дизайн среднесрочный, со сложностью=средний". Для тех кто ищет надежных веб-дизайнеров которые доведут начатую работу до конца, могу рекомендовать его услуги. Спасибо за внимание.