Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
19 лет назад
Исполнитель очень точно и грамотно реализовал на все 100% поставленное техническое задание Заказчика. Данная работа оценивается в 10 баллов из возможных 10, так как все условия: качественная графика (точно выполненная в соответствии с пожеланием Заказчика), формат файла, фон логотипа, размер файла, стоимость работ(!) и сроки исполнения полностью выполнены на профессиональном уровне.
$20
10 баллов
19 лет назад
Работа выполнена просто БЕЗУПРЕЧНО!!! Тех.задание несмотря на точное описание не предполагало выполнение работы высокого качества, разработчик постарался на славу! При обычной работе с разработчиками, часто приходится поэтапно утверждать степень готовности работы и соответсвие тех.заданию. В данном случае разработчик с первого раза без дополнительных консультаций выполнил работу соотвествующую на все 100% ожиданию заказчика, это очень большая редкость когда разработчик "угадывает" ту мысль которую попытался описать заказчик в тех.задании...чувствуется профессиональная рука дизайнера... Однозначно ставлю оценку выполненной работе 10 из 10
$10
10 баллов
19 лет назад
Банер полностью на все 100% выполнен в соответствии с поставленным тех.заданием заказчика, что говорит о грамотности исполнителя, умении читать тех.задание несколько раз, вникать в суть поставленной цели и достигать желаемого результата. Графика получилась даже лучше чем требовалось в постановленном тех.задании, что опять таки говорит о профильном направлении дизайнера, о его желании работать над серьезными и крупными проектами.
$10
10 баллов
19 лет назад
Заказ был выполнен на все 100% Заказчик предоставил прообразец перед началом работы что очень порадовало. В результате работы по заданию исполнитель без дополнительных уточнений выполнил работу на 100% совпадающую с тем что хотел заказчик + предложил некоторые улучшения, что несомненно порадовало.
$10
8 баллов
19 лет назад
Здравствуйте, уважаемые посетители! Просматривая отзыв обратите внимание на то что: 1. работа категории 2d/3d/web-дизайн, 2. техническое задание "заказчика" ясно описывает главную суть 3. указаны параметры и требования к работе 4. указана итоговая цена за полностью выполненную работу Разместив свой заказ (активный срок 7 дней для подачи заявок), ко мне поступили несколько заявок от разных веб-дизайнеров, но только данный "исполнитель" ("STRiKE") предоставил пре-образец, выложив для всеобщего просмотра на 80% уже готовую работу (!), именно почти готовая работа повлияла на мое решение избрать "исполнителя" в роли подрядчика моего заказа. После начала работы над моим заказом (а срок был отведен 24 часа после избрания подрядчиком моего заказа), исполнитель "STRIKE" задержал готовую работу на 5 часов, обратите внимание для тех кто размещает "срочные или очень срочные заказы", за этот факт я снял 1 балл. После моей оплаты - "исполнителю", (т.е. только после представления готовой на 100% работы, я перевел деньги через систему webmoney), и тут к сожалению выяснился факт то, что исполнитель не убрал с логотипа надпись "ОБРАЗЕЦ", что естественно мешало использованию "готовой работы" в качестве логотипа, за этот факт я снял 1 балл. Итоговая оценка: Так как это молодой начинающий веб-мастер, готовый работать и день и ночь над вашим дизайнерскими пожеланиями, прошу учесть что исполнитель "STRiKE", заслуживает доверия к проектам категорий "2d/3d/web-дизайн среднесрочный, со сложностью=средний". Для тех кто ищет надежных веб-дизайнеров которые доведут начатую работу до конца, могу рекомендовать его услуги. Спасибо за внимание.