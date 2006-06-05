Есть фотографии (формат jpeg) весьма паршивого качества, (так как с китайского видеорегистратора) требуется "поработать над четкостью/резкостью фотографии" дабы увидеть номера 2-х впереди стоящих авто. ----------------------------краткое описание--------------------------------------------- P.S. было ДТП (наша сторона свидетели ДТП, хотим помочь), есть последствия (пострадала женщина). ...
Обслуживание интернет магазинов (наполнение товаров интернет магазинов, создание новостей, ведение новостной ленты)
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Сотрудничество:
Требуются фрилансеры: PHP, JQuerry +Дизайнеры 2D,3D,Flash, на постоянной основе по контракту.
С вашей стороны желание честно работать. С моей стороны 100% оплата согласно договоренности и полное ТЗ.
- $20Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
День добрый, уважаемые есть потребность в скрипте выполняющем следующие действия: нужен загрузочный диск и/или флешка/или скрипт под Dos с которого загружается компьютер БЕЗ каких либо вопросов и тупо на экране надпись восстановить из файла образа 1.gho а в корне диска (usb flash/cd/dvd) указан файл ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Господа, мелочь, не смог найти в интернете может у кого есть готовое решение... смысл: у меня есть папки 1 2 3, 5, в каждой из папок свои файлы файл1, 2, 3, 4, 5 и тд. мне надобно ...Завершен16 лет назад
Требуется доработка (на action script) Flash-компонентов, для приема-передачи потокового (аудио, видео) используя технологию от компании Macromedia под управлением сервера Flash Media Services (Flash Media Communications) по протоколу rtmp://Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Настроить потоковое вещание (медиаконтент: потоковое видео-аудио, источник: видео камеры, веб-камеры) на хостинг сервер с поддержкой Flash Media Server (по протоколу RTMP, MMS)Видеомонтаж1 исполнительЗавершен17 лет назад
php запись результатов в txt файл. +защита от повторного голосования. Я в онлайне, есть простенькое тз. мне нужно сделать это сейчас стучитесь в icq 300331031 или в агенте.майл.ру [email protected] 100% оплата или по Яндексу, или Вебманей...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Необходим человек (возможно несколько, имейте это ввиду) которые знают (разрабатывают, администрируют собственные CMS, или CMS других разработчиков, настраивают сервер и PHP компоненты) так же интересует человек который имеет опыт работы с платежными системами как отечественными так ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть сайт, он сверстан и собран из обычных html страничек необъходим php-срипт поиска, который бы индексировал содержимое html страничек, в отдельный тхт-файл, и при поиске выдавал бы результат в браузер пользователя.Завершен18 лет назад
Чайник, не могу подогнать java скрипт для сайта, нужна ваша помощь! мне нужен java скрипт меню навигации: + раздел А - ссылка 1 - ссылка 2 + раздел Б - ссылка 1 - ...Завершен18 лет назад
- $100
Есть макет будущего сайта на HTML (смотри ТЗ), необходимо перевести на php и добавить всего несколько вещей (смотри ТЗ) это корзина покупателя (без регистрации) только отправка писма на мыло с заказом (обычный sendmail). Текст, Дизайн ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
работа от 100$ Здравствуйте компьютерные гении! :) Мне необходим сайт, я рисую wellиколлепно! но только настоящей краской по металлу(авто) , пластику(все что пластмасса, от сотовых телефонов, и крышек системных блоков) и тд, у меня есть куча фотографий ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт18 лет назад
Разработать логотип на основе тех.задания 1. формат файла jpg 2. качество высокое 3. объем файла не более 10кб 4. размеры файла 190*100pixels 5. от 3 дней на золотистом фоне, имеется трехмерное перекрестие по углом 30градусов, так чтобы перекрестие образовывало некое деление ...Завершен19 лет назад
- $20
Необходимо разработать логотип для сайта требования к логотипу: 1. формат jpg 2. объем файла не более 20кб 3. качество высокое 4. сроки изготовления от 5 до 30 дней Что должно быть: Ландшафт на горизонте горы, на горах буквы в стиле надписи Голивуд затем ...Завершен19 лет назад
- $10
Добрый день! Требуеть помощь в разработке динамического банера формат: gif, непрозрачный размеры: 100pt*100pt объем файла: не более 50кб кол-во кадров: на усмотрение разработчика: основные используемые цвета: на усмотрение разработчика что задумал заказчик: Первый сюжет: На чистом фоне банера 100*100, появляются 3-х мерные участки ...Баннеры1 исполнительЗавершен19 лет назад
- $10
#808080 +по желанию исполнителя. 7. срок исполнения не более 7 календарный дней ============================================================== требования к контенту: 1. кадр: надпись по центру: \\\"где есть золото?\\\" 2. кадр: вопросительный знак исчезает 3. кадр: одновременно с появлением вопросительного ...Анимация1 исполнительЗавершен19 лет назад
- $10
Здравствуйте! Предлагаю небольшую работу по разработке анимационного банера на основе предложений и пожеланий заказчика: 1. формат файла gif 2. размер 100 * 100 pixel 3. кол-во кадров не менее 25 4. приемлемое качество картинки 5. общий объем готового файла должен не ...Баннеры1 заявкаЗакрыт19 лет назад
- $10
Требуеться простые навыки в рисовании flash/gif логотипа для нашего сайта. Что может быть проще есть трехмерное изображение земного шара, а вокруг него по орбите летают объекты. Для заинтересовавшихся, такой простенькой работой, прошу обратить внимание. При ...Завершен19 лет назад