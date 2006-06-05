vladmin

Владислав vladmin

 
42 годаРоссия/Волжский
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Наполнение Интернет магазинов товарами. Редактирование базы Интернет магазина. Другие услуги.

Обслуживание интернет магазинов (наполнение товаров интернет магазинов, создание новостей, ведение новостной ленты)

----------------------------------

Сотрудничество:

Требуются фрилансеры:  PHP, JQuerry +Дизайнеры 2D,3D,Flash, на постоянной основе по контракту.

С вашей стороны желание честно работать. С моей стороны 100% оплата согласно договоренности и полное ТЗ.

PHP

  • Требуется помощь в обработке фотографий

    $20

    Есть фотографии (формат jpeg) весьма паршивого качества, (так как с китайского видеорегистратора) требуется "поработать над четкостью/резкостью фотографии" дабы увидеть номера 2-х впереди стоящих авто. ----------------------------краткое описание--------------------------------------------- P.S. было ДТП (наша сторона свидетели ДТП, хотим помочь), есть последствия (пострадала женщина). ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать скрипт авто установки из файла gho

    День добрый, уважаемые есть потребность в скрипте выполняющем следующие действия: нужен загрузочный диск и/или флешка/или скрипт под Dos с которого загружается компьютер БЕЗ каких либо вопросов и тупо на экране надпись восстановить из файла образа 1.gho а в корне диска (usb flash/cd/dvd) указан файл ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка Flash-приложений на ActionScript

    Требуется доработка (на action script) Flash-компонентов, для приема-передачи потокового (аудио, видео) используя технологию от компании Macromedia под управлением сервера Flash Media Services (Flash Media Communications) по протоколу rtmp://

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настроить вещание Macromedia Flash Media Server MX

    Настроить потоковое вещание (медиаконтент: потоковое видео-аудио, источник: видео камеры, веб-камеры) на хостинг сервер с поддержкой Flash Media Server (по протоколу RTMP, MMS)

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Срочно! Надо сделать голосование с результатами.

    php запись результатов в txt файл. +защита от повторного голосования. Я в онлайне, есть простенькое тз. мне нужно сделать это сейчас стучитесь в icq 300331031 или в агенте.майл.ру [email protected] 100% оплата или по Яндексу, или Вебманей...

    PHP
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Программист PHP (серия консультаций по работе PHP+MySQL)

    $50

    Необходим человек (возможно несколько, имейте это ввиду) которые знают (разрабатывают, администрируют собственные CMS, или CMS других разработчиков, настраивают сервер и PHP компоненты) так же интересует человек который имеет опыт работы с платежными системами как отечественными так ...

    PHPMySQL
    Системы управления (CMS)18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP-скрипт поиска, БЕЗ базы данных, для поиска по html файлам

    $50

    Есть сайт, он сверстан и собран из обычных html страничек необъходим php-срипт поиска, который бы индексировал содержимое html страничек, в отдельный тхт-файл, и при поиске выдавал бы результат в браузер пользователя.

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Перевести готовый HTML на PHP (смотри ТЗ) - 100$ +(другие проекты)

    $100

    Есть макет будущего сайта на HTML (смотри ТЗ), необходимо перевести на php и добавить всего несколько вещей (смотри ТЗ) это корзина покупателя (без регистрации) только отправка писма на мыло с заказом (обычный sendmail). Текст, Дизайн ...

    PHPMySQLHTMLPerl
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Дизайн сайта для Мастера-Аэрографа

    работа от 100$ Здравствуйте компьютерные гении! :) Мне необходим сайт, я рисую wellиколлепно! но только настоящей краской по металлу(авто) , пластику(все что пластмасса, от сотовых телефонов, и крышек системных блоков) и тд, у меня есть куча фотографий ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработать логотип для сайта. JPG размерами 190*100

    Разработать логотип на основе тех.задания 1. формат файла jpg 2. качество высокое 3. объем файла не более 10кб 4. размеры файла 190*100pixels 5. от 3 дней на золотистом фоне, имеется трехмерное перекрестие по углом 30градусов, так чтобы перекрестие образовывало некое деление ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

  • Разработка логотипа для сайта (размеры 300*100, в формате jpg).

    $20

    Необходимо разработать логотип для сайта требования к логотипу: 1. формат jpg 2. объем файла не более 20кб 3. качество высокое 4. сроки изготовления от 5 до 30 дней Что должно быть: Ландшафт на горизонте горы, на горах буквы в стиле надписи Голивуд затем ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

  • Банер Gif 100*100

    $10

    Добрый день! Требуеть помощь в разработке динамического банера формат: gif, непрозрачный размеры: 100pt*100pt объем файла: не более 50кб кол-во кадров: на усмотрение разработчика: основные используемые цвета: на усмотрение разработчика что задумал заказчик: Первый сюжет: На чистом фоне банера 100*100, появляются 3-х мерные участки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

  • Gif-анимация, не более 40кб, не меньше 25кадров и...

    $10

    #808080 +по желанию исполнителя. 7. срок исполнения не более 7 календарный дней ============================================================== требования к контенту: 1. кадр: надпись по центру: \\\"где есть золото?\\\" 2. кадр: вопросительный знак исчезает 3. кадр: одновременно с появлением вопросительного ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

  • Банер (100x100.gif), анимация, ~25кадров, <@кб

    $10

    Здравствуйте! Предлагаю небольшую работу по разработке анимационного банера на основе предложений и пожеланий заказчика: 1. формат файла gif 2. размер 100 * 100 pixel 3. кол-во кадров не менее 25 4. приемлемое качество картинки 5. общий объем готового файла должен не ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    19 лет назад

  • Gif-Flash Логотип для сайта 160*100

    $10

    Требуеться простые навыки в рисовании flash/gif логотипа для нашего сайта. Что может быть проще есть трехмерное изображение земного шара, а вокруг него по орбите летают объекты. Для заинтересовавшихся, такой простенькой работой, прошу обратить внимание. При ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад
Отзывы фрилансеров
iPower
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Простенький php-скрипт проверка user и редирект
С Владиславом очень приятно и легко работать.
Господа, фрилансеры, день добрый, меня зовут Владислав, я выступал заказчиком на weblancer.net Задание было очень простым, скрипт авторизации на основе текстового файла с редиректом (если логин+пароль верные). Задание было выполнено очень быстро и готовое решение на 100% совпадало с тем что нужно было заказчику (это говорит о высоком профессиональном подход при выполнении этого задания), мне как заказчику очень было приятно получить выполненную работу, быстро и с первого раза. Второй, момент на который я хочу обратить внимание цена. Так как скрипт, был очень простым, то и цена была на него весьма низкая. То что предлагали, другие заказчики просто повергло меня в шок, ценовой разброс достигал до полноценного сайта, и лишь один iPower, смог трезво оценить объем работ и предложить идеальный вариант который бы подходил и заказчику и фрилансеру. Я Как заказчик, в будущем, на последующие заказы, собираюсь обращаться сначала к iPower С уважнием, Владислав
Ответный отзыв
Jora88
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$32
10 баллов
16 лет назад
Настроить вещание Macromedia Flash Media Server MX
Вести дела с этим человеком - одно удовольствие! Жаль, что по моей вине мы до конца не сработались.
Заказ выполнен на 100%. Я как "Заказчик" выполненной работой очень доволен. Было задание: "С моей веб-камеры на домашнем компьютере сделать захват видео+аудио" и доставлять это на веб-хостинг, чтобы посетитель моего сайта видел в режиме реального времени "видео со звуком". "Исполнитель" с помощью технологии Macromedia Flash от компании Adobe, разработал два swf-апплета , один для захвата потокового видео+аудио и доставку по протоколу RTMP на хостинг где находитсся веб-сайт, и второй апплет, который располагается на самом веб-хостинге и встроен в саму веб-страницу http://www.18mio.tv - и любой посетитель заходя на сайт видет сразу видео трансляцию со звуком в режиме реального времени. Итог: Исполнитель (разработчик) обладает всеми главными качествами которые проявил при выполнении этого тех.задания. 1. понял суть самого тех задание и что конкретно нужно Заказчику 2. за короткий срок, реализовал технологию. в полном объеме. Предоставил как готовые файлы так и сами исходники 3. при разработке ставил на первое место достижение целей поставленных заказчиком, а не финансовый интерес, такой подход, всегда способствует успешному завершению мероприятия. в итоге был выплачено дополнительное вознаграждение и сейчас продолжается сотрудничество.
Ответный отзыв
conf
37 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
$15
9 баллов
17 лет назад
Срочно! Надо сделать голосование с результатами.
Все ок, четкое ТЗ, деньги перевел сразу же после демонстрации работы - что еще нужно? :)
Казалось бы мелочь, скрипт голосвания....НО Уважаемые Заказчики и Фрилансеры, вот тут чаще всего видно как человек вообще относится к работе.... Если человек ставит перед собой сделать работу так чтобы заказ был выполнен максимально точно, то для него важны деньги но и работа будет сделана качественно. Бывает очень сложно в наш быстроменяющийся мир электронной коммерции найти действительно честных и исполнительных людей. Я доволен и общением и выполненным заказом и полученной скидкой. Вобщем господа, рекомендую...
Ответный отзыв
sanek23
Гость 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
PHP-скрипт поиска, БЕЗ базы данных, для поиска по html файлам
Надеюсь, что еще будет много новых задач. В общем работать с человеком очень приятно!
Работа выполнена. Немного задержал сроки. Скрипт поиска работает быстро. Претензий нет, кроме небольшого оступления от тех.задания. Нет некоторых реализаций которые были изначально заложены в тех.задание. Еще момент, просил еще +50% от стоимости проекта (кроме 100% оплаты за проект которая была еще перечислена) - "за вредность" объяснить что это, и почему увы нет объяснений. Удачной вам работы.
Ответный отзыв
sanek23
Гость 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Java 1.1 простенький древовидный скрипт с уровнями вложений
Чёткая задача, за работу расплатился сразу, нареканий нет! P.S. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Быстро среагировал на заказ, проявил инициативность - бал за активность! Часто бывает в онлайне (на период выполнения заказа, был в онлайне) Предложил несколько вариантов готовых на выбор, без аванса и тех.задания - еще несколько баллов. Внимательно изучил пожелания заказчика, и предложил несколько вариантов в том числе лучше чем заказчик в тех.задании - еще несколько баллов. Подводя итог, можно сказать что при наличии добросовестного отношения к работе, очень верю что он выйдет на первые места в рейтинге weblancer'а в очень скором времени!
Ответный отзыв