Казалось бы мелочь, скрипт голосвания....НО Уважаемые Заказчики и Фрилансеры, вот тут чаще всего видно как человек вообще относится к работе.... Если человек ставит перед собой сделать работу так чтобы заказ был выполнен максимально точно, то для него важны деньги но и работа будет сделана качественно. Бывает очень сложно в наш быстроменяющийся мир электронной коммерции найти действительно честных и исполнительных людей. Я доволен и общением и выполненным заказом и полученной скидкой. Вобщем господа, рекомендую...