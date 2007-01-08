sanek23

Гость sanek23

 
35 летРоссия/Орел
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

- Программирования в Delphi:

1) работа с OpenGL и DirectX

2) создание прикладных программ

3) управление внешними устройсвами через порты

4) работа с сокетами

- Овладел HTML, PHP, JavaScript.

- Опыт работы с графикой

1) 2D-дизайн

2) Web-дизайн

- Обладаю знаниями C++ Builder.

- Знание писменного английского.

- Именю большое желание изучать новые техноглогии и отрасли программирования.

PHPJavascriptHTMLDelphi