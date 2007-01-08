Нужно нарисовать логотип для сайта, оставляйте свои предложения.
Логотипы и Знаки56 заявок
Закрыт
17 лет назад
- Программирования в Delphi:
1) работа с OpenGL и DirectX
2) создание прикладных программ
3) управление внешними устройсвами через порты
4) работа с сокетами
- Овладел HTML, PHP, JavaScript.
- Опыт работы с графикой
1) 2D-дизайн
2) Web-дизайн
- Обладаю знаниями C++ Builder.
- Знание писменного английского.
- Именю большое желание изучать новые техноглогии и отрасли программирования.
Нужно нарисовать логотип для сайта, оставляйте свои предложения.