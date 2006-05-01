oldrain

Гость oldrain

 
NaN летУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Binary Studio предлагает своим клиентам обширный спектр услуг, начиная с создания персональной веб-странички и заканчивая разработкой автоматизированных систем управления предприятием.

Мы понимаем, что успех наших клиентов – это наш успех и поэтому стараемся не просто выполнить оговоренный объем работы, а создать максимально качественный и полезный продукт.

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте:

www.binary-studio.com

  • Приложение на J2ME

    Примитивная программа на j2me. после запуска приложения: 1) задается первый вопрос пользователю(например, "Ваше имя?"). Ответ вводится с кнопок телефона. 2) второй вопрос (например, "Ваш возраст"). Ответ вводится с кнопок телефона. после получения второго ответа (а значит обязательно и ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Delphi-программист

    ИТ-компания, занимающая разработкой программного обеспечения, приглашает на работу опытного Delphi-программиста. Требования: 1) Уверенные знания невизуального (!) программирования в среде Delphi 2) Английский на уровне чтения технической документации Присылайте резюме(желательно на английском) с указанием желательного уровня з. п. ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Специалист в службу поддержки

    $500

    ИТ-компания, занимающая разработкой программного обеспечения, приглашает на работу специалиста в службу поддержки. Требования: 1) Базовые знания программирования в среде Delphi 2) Высокий уровень знания английского языка Основные обязанности: 1) Тестирование программного обеспечения 2) Консультирование пользователей (e-mail переписка) Присылайте Ваше резюме (на английском ...

    Delphi
    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ведущий .Net-программист

    $1000

    Для постоянной работы над крупными проектами, требуется старший .Net-разработчик. Требования: 1. Очень уверенные знания в области программирования с использование платформы .Net; 2. Опыт работы на руководящей должности не обязателен. Мы предлагаем Вам: - стать частью молодой но динамично развивающейся компании - ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист .Net

    $500

    Для постоянной работы над большими проектами требуются 2 .Net программиста Требования: 1. Опыт работы на аналогичной должности; 2. Глубокие знания в области программирования с использование платформы .Net; 3. Знания в области использования технологий, связанных с XML, web сервисами и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист.Net

    $500

    Требуется программист.Net (C#/ASP.NET). Требования: 1) Ответственность и опыт работы в команде. 2) Хороший уровень знания английского языка. 3) Опыт создания web-приложений, web-сервисов и хорошие знания XML. 4) Приветствуется наличие примеров кода и описание выполненных работ. 5) Знание и опыт работы ...

    Веб-сайтынет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Delphi-программист

    $500

    Для постоянной работы над крупным проектом требуется программист с хорошими знаниями Delphi(те, кто знает, что на Delphi пишут НЕ только приложения для баз данных) и английского языка. Пожалуйста, присылайте Ваше резюме(крайне приветствуются примеры кода) на ...

    Delphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад