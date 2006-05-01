Примитивная программа на j2me. после запуска приложения: 1) задается первый вопрос пользователю(например, "Ваше имя?"). Ответ вводится с кнопок телефона. 2) второй вопрос (например, "Ваш возраст"). Ответ вводится с кнопок телефона. после получения второго ответа (а значит обязательно и ...
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- Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт17 лет назад
ИТ-компания, занимающая разработкой программного обеспечения, приглашает на работу опытного Delphi-программиста. Требования: 1) Уверенные знания невизуального (!) программирования в среде Delphi 2) Английский на уровне чтения технической документации Присылайте резюме(желательно на английском) с указанием желательного уровня з. п. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
ИТ-компания, занимающая разработкой программного обеспечения, приглашает на работу специалиста в службу поддержки. Требования: 1) Базовые знания программирования в среде Delphi 2) Высокий уровень знания английского языка Основные обязанности: 1) Тестирование программного обеспечения 2) Консультирование пользователей (e-mail переписка) Присылайте Ваше резюме (на английском ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Для постоянной работы над крупными проектами, требуется старший .Net-разработчик. Требования: 1. Очень уверенные знания в области программирования с использование платформы .Net; 2. Опыт работы на руководящей должности не обязателен. Мы предлагаем Вам: - стать частью молодой но динамично развивающейся компании - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Для постоянной работы над большими проектами требуются 2 .Net программиста Требования: 1. Опыт работы на аналогичной должности; 2. Глубокие знания в области программирования с использование платформы .Net; 3. Знания в области использования технологий, связанных с XML, web сервисами и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется программист.Net (C#/ASP.NET). Требования: 1) Ответственность и опыт работы в команде. 2) Хороший уровень знания английского языка. 3) Опыт создания web-приложений, web-сервисов и хорошие знания XML. 4) Приветствуется наличие примеров кода и описание выполненных работ. 5) Знание и опыт работы ...Веб-сайтынет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Для постоянной работы над крупным проектом требуется программист с хорошими знаниями Delphi(те, кто знает, что на Delphi пишут НЕ только приложения для баз данных) и английского языка. Пожалуйста, присылайте Ваше резюме(крайне приветствуются примеры кода) на ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад