Требуется помощь в обработке фотографий

Есть фотографии (формат jpeg) весьма паршивого качества,

(так как с китайского видеорегистратора)

требуется "поработать над четкостью/резкостью фотографии" дабы увидеть номера 2-х впереди стоящих авто.

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P.S. было ДТП (наша сторона свидетели ДТП, хотим помочь),

есть последствия (пострадала женщина). нужно привлечение свидетелей.

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(кто тут хорошо работает с Фотошопом и дружит с фильтрами"??

отзовитесь нужна ваша экспертная помощь.

файлы (на ВАШ! выбор, с каких фото будет вам удобнее обработать и распознать номер машин)

смотрите фото в атачменте

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есть оригинальное видео, могу выслать на емайл, тому кто возьмется помочь

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ЗАДАНИЕ: обработать фото, (четкость, без потери качества, сделайте то что считаете нужным).

так чтобы по возможности было различимы АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА 2-х машин

интересуют:

Газель(фургон) белого цвета

Мерседес, черного цвета.