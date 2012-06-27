Добрый день. Нужно сделать дизайн фотографии, повернуть, не нужное убрать, нужное вставить, увеличить к заданным размерам. Подробности при переписке, работы не много. Указывайте цену и сроки.
Сделать из двух фотографий одну
Возможно ли внутренности аквариума из первой фотографии поместить в аквариум на второй? Фотография аквариума есть в большом разрешении. С первой сложнее, но можно поискать.
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