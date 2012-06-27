Сделать из двух фотографий одну

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Завершен11 заявок193 просмотра

Возможно ли внутренности аквариума из первой фотографии поместить в аквариум на второй? Фотография аквариума есть в большом разрешении. С первой сложнее, но можно поискать.

13 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Вторая работа с Максимом и опять всё очень хорошо. Очень радует в этом человеке понимание того, что хочет заказчик. Ещё раз рекомендую!
Хорошо сработались. Человек понимающий, со знанием дела. Оплата опять же вовремя.

Заявки фрилансеров

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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