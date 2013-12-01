Дизайн фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок219 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать дизайн фотографии,

повернуть, не нужное убрать, нужное вставить,

увеличить к заданным размерам.

Подробности при переписке, работы не много.

Указывайте цену и сроки.

13 лет назад
Valeriy-K
Валерий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$20
1 день
Все сделал аккуратно, качественно в срок. Спасибо. Рекомендую.
Все отлично! Благодарю.

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад